Jagoba Arrasate: «Cuando te adelantas en un campo tan difícil debes gestionarlo mejor»

El paso del Mallorca por San Mamés, sin ser redondo, vuelve a dejar un saldo positivo. Así lo entendía Jagoba Arrasate, que al final del partido se debatía entre la rabia de no haber controlado mejor el encuentro tras el gol del Raíllo y la satisfacción de haber contenido a un Athletic que apenas falla en casa. «Cuando te pones por delante en un campo tan difícil debes gestionarlo mejor», reconocía. «Luego es verdad que hemos tenido el 1-2 en la jugada de Samu y que al final ellos también nos han apretado mucho. La rabia es no parar antes esa situación, porque cuando ellos pueden correr es casi imposible», añadía.

«El plan lo hemos llevado a cabo, aunque nos ha faltado parar esa contra y tener un poco más de balón, pero no es fácil ante un rival que te achucha tanto», señalaba Arrasate. «El punto hay que darlo por bueno porque viendo el partido es justo. Estoy contento con el sacrificio del equipo», destacaba. «Empatar aquí es un buen resultado siempre, otra cosa es la sensación de que puedes ganar cuanto te adelantas. Ellos con los cambios han dado un paso al frente y nos han apretado mucho», resumía el técnico del Mallorca.

Sobre la jugada del posible penalti a Dani Rodríguez en el tiempo añadido, Arrasate contaba que el asistente le había explicado la jugada. «El línea me ha dicho que es un empujón leve y ya está. Yo aún no he visto el empujón, pero lo he pedido igual que lo pedimos todos», bromeaba. A su vez, el entrenador bermellón analizaba la jugada del gol de Raíllo: «El balón parado tenemos que explotarlo más. Hoy teníamos mucho potencial con los tres centrales, Samu o Mascarell y Sergi lo ha ejecutado perfectamente».

Arrasate aseguraba que los problemas físicos de Vedat Muriqi no parecen serios. «Tenía una hiperextensión de rodilla, pero dice que está bien y al final lo hemos cambiado más por fatiga».

Por último, el técnico vasco lanzaba un deseo de cara al próximo fin de semana que ayudaría a apuntalar de verdad la dinámica de las últimas jornadas: «Irnos al parón con 40 puntos sería la leche. Queremos ganar ante nuestra gente y si lo hacemos, tendríamos más puntos en la primera vuelta con los mismos rivales».