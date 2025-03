El Mallorca sumó un valioso punto (1-1) en San Mamés ante el Athletic Club. Jugar la temporada que viene en Europa es un sueño, pero no es imposible. Ni mucho menos. No será fácil, pero el equipo de Jagoba Arrasate ha demostrado sobradamente que está capacitado para los grandes objetivos. El equipo ha encajado al menos un gol en todos los partidos desde que se iniciara el año, pero la trayectoria del equipo es extraordinaria. Eso sí, el Mallorca tiene margen de mejora.

El conjunto vizcaíno, cuarto en la clasificación, afrontaba el duelo con la mirada puesta en el partido de vuelta del próximo jueves de la Europa League ante la Roma. Tras perder en la capital italiana, el Athletic necesita remontar y Valverde dio descanso a algunos titulares. San Mamés, además, presentaba un ambiente enrarecido por el conflicto de la grada de animación con la junta directiva y el resto del estadio.

Ya he explicado en varias oportunidades que los fotógrafos y los redactores de deportes tienen fama de ser los más alocados de un periódico. En los equipos de fútbol son los porteros. Y siempre he pensado que los entrenadores son capaces de no ver un error que toda la grada detecta o de insistir en colocar a un futbolista en una posición en la que está claro que no puede jugar. Jagoba Arrasate alineó una vez más a tres centrales, pese a que son muchos los que pensamos que no es el mejor sistema para este Mallorca. Es casi seguro que acertó el técnico, puesto que, aunque el resultado es determinante, lo cierto es que el Mallorca no fue un equipo pertrechado en su parcela y sin la mínima verticalidad. Todo lo contrario.

La primera parte fue igualada, con pocas oportunidades. Raíllo, de cabeza, adelantó al Mallorca, pero poco duró la alegría y el Athletic empató dos minutos después. De ahí y hasta el final, dominio local ante un Mallorca que nunca renunció al triunfo.