Visitar San Mamés siempre son palabras mayores. El Mallorca juega hoy en La Catedral del fútbol Espanyol ante el Athletic Club (18:30 horas, Dzan) ante el rival en la última final de la Copa del Rey y que en la tanda de penaltis hizo inviable que el conjunto rojillo pudiera conquistar su segundo trofeo del KO. Pero esa fecha quedó para la brillante historia del club balear, forma parte del más reciente y brillante pasado. El encuentro de hoy es otra historia diferente. Para empezar es la Liga y no hay ningún trofeo en juego, aunque lo cierto es que los puntos son oro para ambos equipos.

El Mallorca precisa del triunfo para seguir alimentando el sueño europeo con vistas a la próxima temporada mientras que el Athletic busca sumar de tres para consolidar todavía más su posición de Liga de Campeones. Uno y otro afrontan el choque con un gran objetivo, aunque el Mallorca lo hace con una carga de presión menor que el cuadro rojiblanco. Los de Arrasate tienen como gran meta la salvación y todo lo que venga después es un regalo a una gran temporada. El once de Valverde necesita meterse en Europa y para un club de esa dimensión visitar de vez en cuando la Champions es un enorme botín anímico, económico y de prestigio.

Ahora andan enfrascados en la eliminatoria de octavos de final de la Europa League y cuando se llega a ese punto en Europa siempre es difícil mantener la atención en el campeonato doméstico. Hoy se pondrá en juego esta situación.

El Mallorca intentará jugar esta baza, pero es cierto que el Athletic tiene recursos y capacidad suficiente para alternar dos competiciones. El once rojillo no dispone de tanto fondo de armario, pero al menos no tuvo partido entre semana y eso le permite llegar descansado a la cita en San Mamés y tras muy buenas jornadas de trabajo.

La mala noticia es la lesión de Robert Navarro, que le mantendrá seguramente un mínimo de seis semanas fuera y que ayer se confirmó. Dani Rodríguez es duda y a partir de ahí resta por comprobar cómo va a afrontar el problema Jagoba Arrasate. Hay que ver si el técnico decidirá arriesgar o por el contrario preferirá armar mejor la defensa con cinco atrás y dar mayor solidez a la zona ancha retirando un centrocampista.

El plan de partido depende mucho de lo que pretenda hacer con el dibujo valorando también de los planes de Ernesto Valverde, en cuya cabeza posiblemente esté el rotar jugadores, pero que tampoco es prudente hacerlo en mucha parcelas del campo. Mojica vuelve y podría completar esa primera línea de defensa con Maffeo, Valjent, Raíllo y Copete. En la zona ancha hay varias variantes, entre ellas Darder, Samu o Morlanes, Mascarell y Asano con Muriqi o Larin delante. Veremos.

El Mallorca es un equipo que puede complicarte mucho las cosas si le dejas marcar y a partir de ahí es donde recupera su fiabilidad. Pero también cuando va por detrás en el marcador nunca tira la toalla como ocurrió ante el Sevilla. En resumen, para cualquier rival siempre es un verdadero problema enfrentarse a un Mallorca correoso y que si bien necesita generar mucho para macar, siempre está la posibilidad de hacer daño si Muriqi o Larin cazan un centro.

Lo que es cierto es que la lucha por Europa no permite ya muchos más tropiezos y fuera de casa se hará necesario sacar algún punto con el que dar lustre al saco que ya tiene el Mallorca. Tras el pinchazo ante el Deportivo Alavés, ahora es momento de dar un paso de gigante y tratar de domar a unos leones que tienen en San Mamés a su jugador número doce.

Partido bonito y para disfrutar de jugar en un escenario único, pero con el inconveniente de la baja de Navarro y la más que posible de Dani Rodríguez, que pese a viajar, resta por ver si podrá tener o no minutos.