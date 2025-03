Valverde: «Tenemos que enfocarnos en el Mallorca sin pensar en nada más»

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, cree que una de las claves para superar al Mallorca será que después del desgaste del encuentro del pasado jueves en Roma su equipo tenga «energía suficiente» para hacer frente a un rival «enfocado toda la semana» en su visita a San Mamés.

«Nosotros tenemos que enfocarnos en este partido sin pensar en nada más y necesitamos tener la energía suficiente porque ellos la van a tener», recalcó el técnico en la rueda de prensa previa incidiendo en la prioridad de este encuentro por encima del de vuelta de Liga Europa del próximo jueves frente al conjunto romano.

Valverde confirmó la baja del central internacional Dani Vivian, que sufrió una lesión muscular en el Olímpico y a quien no espera tampoco para el choque de vuelta, que se suma a las del también lesionado Álvaro Djaló e Iñigo Ruiz de Galarreta, en este caso por sanción.

No aclaró el técnico si reaparecerá Oihan Sancet, que ocupó plaza en el banquillo frente al conjunto italiano recién incorporado al grupo tras una lesión muscular, y expresó su plena confianza en Unai Núñez como sustituto de Vivian en el eje de la zaga a pesar de su escasa participación esta temporada.

«Entrena bien y le veo muy bien para entrar en cualquier momento. Está listo para jugar mañana si es preciso», aclaró Valverde sobre el defensa de Sestao antes de rechazar que en su plan de partido esté «dosificar» a algunos futbolistas pensando en partido europeo en el que deberán remontar el 2-1 encajado en el tiempo extra. «Eso no es así. La cuestión es que el que juegue tenga fuerza y energía para estar fresco y hacer al equipo más competitivo en este partido, no en el siguiente. Quizás puedes pensar más en el anterior por cómo han acabado no por lo que pueda ocurrir después», zanjó.

Valverde reforzó este argumento recordando que el Athletic «se está jugando muchas cosas en la liga» y que su objetivo frente al conjunto bermellón es defender la cuarta posición que ocupan en la clasificación.

«Ganar un partido de liga es complicado contra cualquier equipo y si queremos hacerlo necesitamos esa energía. El Mallorca es un equipo que está en buena dinámica y contra el que generalmente nos cuesta. Son partidos de disputa y pocos goles y supongo que este será parecido», incidió el entrenador del conjunto bilbaíno.

Valverde, por último, fue cuestionado sobre la figura de Nico Williams al que sigue considerando un futbolista «fundamental» en sus esquemas en una temporada en la que después de su explosión de la pasada campaña «los contrarios le tienen más en cuenta».

«Cuando uno da el paso a ser un jugador relevante desde todos los puntos de vista, en la liga como en la selección, hay algo que cambia y tiene que amoldarse a esa situación. Cuando ya no eres novedad y se espera mucho, los contrarios te fijan más. Ahí esta la dificultad y el reto, pero para nosotros es el mismo jugador. Queremos que mejore y es fundamental», incidió.