Un palo para Arrasate

Jagoba Arrasate se ha encontrado con una gran piedra en el camino justo antes de visitar San Mamés. El entrenador del Real Mallorca se ha quedado sin Robert Navarro, que va a estar fuera de cobertura unas cuantas semanas por esa lesión que se producía durante el entrenamiento del viernes. «Es un palo», reconocía el técnico este sábado, poco antes de viajar a Bilbao. «Parece una lesión importante y es una pena porque estaba en un buen momento y lo vamos a perder para varias semanas. Es un jugador que normalmente aparecía en el once o era el primer cambio, estaba teniendo mucho protagonismo. Nos tenemos que olvidar de eso y pensar en las soluciones que tenemos», explicaba.

Arrasate desvelaba que la baja de Navarro, a falta de concretar el periodo exacto de su ausencia, irá más allá del parón de las próximas semanas. «Es una rotura y vamos a ver qué grado es, pero va a estar varias semanas fuera», comentaba. En cualquier caso, el de Berriatua sí ha podido incluir en la lista de convocados a Dani Rodríguez. «Hoy ha podido entrenar con normalidad aunque es verdad que durante la semana ha tenido molestias. En principio está para viajar y a ver cómo está mañana después del entrenamiento y ver cómo nos puede ayudar».

Arrasate no cree que el Athletic, metido en una durísima eliminatoria europea contra la Roma, vaya a levantar el pie del acelerador ante el Mallorca. «Es verdad que vienen de un partido muy exigente y que el jueves tienen una final pero si están cuartos es porque saben convivir con la Liga y Europa. Es un partido complicado y no estamos pensando en si van a hacer cambios o no. Pensamos en que hay que hacer un partido perfecto para sumar allí», destacaba.

«Son muy fiables en el trabajo, en el esfuerzo y en el sacrificio», subrayaba Jagoba acerca del Athletic. «Seguro que encajar ese gol tan tarde el otro día les genera rabia pero ya piensan en mañana. Les hace mucha ilusión el partido del jueves pero también es muy importante el que juegan contra nosotros. Todo lo que sea mantener su posición es un éxito rotundo», añadía.

«Espero al Athletic de siempre», continuaba señalando Arrasate sobre su rival de este domingo. «Tienen dos bajas importantes (el lesionado Dani Vivian y el sancionado Galarreta), pero tienen una buena plantilla y un buen entrenador. Espero un equipo que va a salir a ganar a su manera y que nos apretará», destacaba el técnico del Mallorca. «Cuando he ganado en San Mamés ha sido sufriendo una barbaridad. Es de los campos más complicados. Tienen un juego reconocible, van a por las cosas y son un martillo pilón, no te dan respiro. Y tienen una gran afición, además. Tenemos que tener más efectividad de la que tuvimos el otro día, sin ir más lejos. Necesitamos también atacarles porque si no, muchas veces en Sana Mamés los partidos solo tienen una dirección y eso no serían buenas noticias para nosotros».

Arrasate afirma que se plantea varias alternativas para componer el once de este domingo. «Lo valoramos todo. Jugar con tres centrales, la opción de Samu o la de Morlanes, que son muy importantes. Lo normal es que si están mejor vayan entrando. La clave es acertar antes del partido, después lo hacemos todos. Se trata de saber qué partidos nos interesa a nosotros ante un rival tan reconocible y difícil», concluía.