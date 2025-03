Steve Nash nunca se ha escondido. Su pasión por el Real Mallorca va más allá de su vinculación como accionista de la SAD balear, a la que sigue desde la distancia y gracias al contacto permanente que mantiene con su presidente y amigo, Andy Kohlberg. La exestrella de la NBA es un apasionado del fútbol (también es seguidor del Totteham) y deja claro en una entrevista exclusiva con el podcast checo insignia de Flashscore, Livesport Daily, asegura que es un fan entusiasta del club, se siente identificado con la Isla, su gente y su historia, y se deshace en elogios hacia Rafael Nadal, además de hablar de otros temas de actualidad y referirse a otros iconos del deporte, como Leo Messi.

Relata durante ese encuentro Nash cómo fue su primera toma de contacto a la hora de sumarse al nuevo proyecto que Robert Sarver -antiguo máximo accionista- quería emprender, hace casi una década, de la mano del Real Mallorca. «El grupo propietario de los Phoenix Suns estaba buscando comprar un equipo en Europa. Yo, por entonces me retiré. Creo que ya habían mirado algo por el Reino Unido, pero se dieron cuenta de que incluso los equipos de Championship son realmente caros, además con mucho riesgo. Vas a asumir muchas pérdidas cada año hasta que llegues a la Premier League. Así que tienes que hacer un desembolso de capital mucho mayor que el precio del club», explica Nash.

Entonces, asegura el canadiense, que Sarver y Kohlberg, rostros visibles de grupo de accionistas e inversores estadounidenses «cambiaron entonces su enfoque a España, miraron algunos equipos y terminó siendo el Mallorca», prosigue. Una decisión a la que se sumó, y con acierto en lo profesional, lo deportivo y lo personal para Nash, a quien en algunas ocasiones se le ha visto por la Isla, apoyando al equipo como hace desde la distancia y plasma a través de las redes sociales. «Lo que era una aventura impresionante, ahora es un hermoso club con más de 100 años de historia, con una cultura única como la de Baleares, que es un hermoso lugar».

En ese aspecto, asegura que «para nosotros, conocer la cultura, la historia, la tradición, el club y la zona, ha sido muy especial y creo que una experiencia muy afortunada. Luego, ya sabes, el éxito ha sido grande. Pero el sentimiento y el vínculo con la zona y la historia del club han sido extraordinarios», relata Nash, visiblemente implicado con el proyecto que ha arropado desde los inicios de esta singladura en el Real Mallorca, en la que se ha implicado otro ilustre del baloncesto mundial como es el actual seleccionador estadounidense y otrora figura de la NBA, Steve Kerr.

De su papel dentro del organigrama de la SAD, explica que «cuando empezamos, yo estaba en la junta directiva (en referencia al consejo de administración) y luego, cuando fui entrenador, tuve que dejarlo. Estaba demasiado ocupado, pero siempre estoy en contacto con el presidente y él nos mantiene conectados. Ahora, soy un aficionado más, veo los partidos el fin de semana y sigo al equipo. Y eso es genial», dice entusiasmado Steve Nash, quien se siente afortunado por haber conocido a un mallorquín ilustre como el extenista Rafael Nadal.

«Me he encontrado con él algunas veces. Su tío (Miquel Àngel) jugó en el Mallorca, en el Barcelona y con la selección española también. He visto a Rafael en algún partido, en la final de la Copa del Rey, y también he visto a su padre y a su tío Toni en diferentes ocasiones. Son seguidores y son mallorquines de verdad. Siempre apoyan al club. Rafa, Carlos Moyà, otros atletas y otros deportes son profesionales excepcionales. Para ser un lugar tan pequeño, tiene un patrimonio deportivo increíble y nadie más grande que Rafa», en referencia al ganador de 22 Grand Slams.

Nash, además del Real Mallorca y el Tottenham, tiene acciones en los Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer (MLS) estadounidense. «Es parecido a lo del Mallorca, estoy en contacto con el club, pero me encanta verlo y ser un aficionado, y voy de vez en cuando, pero sólo soy un aficionado y para mí es genial. Luego, como inversor, aprendes mucho sobre el negocio. Así que, desde esa perspectiva ha sido una experiencia muy educativa y divertida para mí también», dice al respecto la leyenda del baloncesto.

De la misma manera, destaca la aportación que supone la presencia en la liga estadounidense de Leo Messi y su influencia a la hora de promocionarla. «Es increíble. Para mí, es el mejor jugador de la historia. Sigue marcando un millón de goles y en momentos estelares. Ha atraído una atención increíble hacia la MLS. Es un orgullo para la liga tener al mejor jugador de todos los tiempos y que siga marcando goles, justo después de un Mundial», asegura al respecto Nash.

Lágrimas por los 'Spurs'

Seguir de cerca a los Spurs (Tottenham) le ha proporcionado momentos inolvidables en su carrera, como jugar una final de la Champions. «Lloré por televisión en Estados Unidos cuando los 'Spurs' ganaron al Ajax en la semifinal de la Liga de Campeones. Creo que en aquel momento, no sé si se acuerdan del partido, Lucas Moura marcó un hat-trick para remontar y ganar en Amsterdam. Me encanta mi club, pero nunca realmente pensé que vería a los 'Spurs' en una final de la Liga de Campeones», apostilla, añadiendo un componente personal y emotivo importante. «Creo que también fue nostálgico para mi padre, mi hermano, mi abuelo y mis primos, por lo que significa y por cómo nos ha conectado a todos durante 50 años. Fue muy emotivo en ese sentido, pero nunca pensé o nunca fui consciente de cómo te sentirías porque hay algo que te ha unido a todos durante toda tu vida. Así que, sí, me emocioné bastante», refería Steve Nash en otro pasaje de la entrevista, en la que también habla de baloncesto y de la NBA, con nombres como los de Nowitzki, Doncic o Curry sobre la mesa.