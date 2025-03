El Real Mallorca de Jaboga Arrasate ha conseguido amarrar la permanencia a las primeras de cambio. Todavía no llega a ese punto de virtual que te da superar los 40 puntos, pero con 36 y visto el rendimiento que están ofreciendo los equipos de abajo, el primer gran objetivo que es no sufrir en las últimas jornadas está más que conseguido. Resulta especialmente curioso que este equipo está a solo cuatro puntos de sumar los 40, que es la puntuación total que logró el conjunto bermellón con Javier Aguirre en el banquillo.

Es cierto que fue muy difícil gestionar la Copa del Rey con el campeonato doméstico y las emociones deportivas y sociales que ello motivó, pero también es cierto que esta temporada la Supercopa de España ha sido un elemento de distorsión y bien que lo ha pagado el equipo durante mes y medio, concretamente todo el mes de enero y parte de febrero. De no ser por esa estadística de tres derrotas consecutivas, esa cifra de 36 puntos podría haber superado esa cantidad a la que pudo llegar con Aguirre.

A tres jornadas del final

De hecho, con el mexicano en el banquillo, la temporada anterior se sumaron 36 puntos a dos jornadas del final, lo que indica claramente el poco rendimiento que fue capaz de sacar Aguirre en el campeonato liguero. Esta campaña la situación ha variado sensiblemente porque el juego del Mallorca es algo más reconocible, es más fiable y tiene una capacidad mucho mayor de jugar en campo contrario, de generar fútbol y de ser protagonista de los partidos. 36 puntos en 26 jornadas no se regalan ni se suman solo por casualidad o por suerte, hay una mezcla importante de aciertos y de capacidad para ser superior al rival. El año pasado el equipo no jugaba a nada o a casi nada, se limitaba a esperar los errores del rival y a robar para salir a la contra y echar balones a Muriqi.

Todo lo que salía de este guion no le interesaba al entrenador y el equipo poco a poco fue renunciado a su talento en beneficio de un fútbol que primaba la practicidad, pero dejó de ser efectivo. Este año todavía hay matices que reconsiderar y da la sensación de que todavía el grupo puede dar más de sí. Sigue teniendo que generar mucho para marcar goles y desde que empezó este año 2025 siempre ha encajado goles, algo que para un equipo que marca poco es una lacra excesiva y que le impide sumar de tres.

Rendimiento

Las lesiones han obligado a Arrasate a ir recomponiendo el equipo y durante estas últimas semanas hay conceptos que han ayudado a mejorar ciertos matices del juego, como el caso de situar a Sergi Darder en una posición más centrada y no tan a la derecha. Sin embargo, esta aspecto resta por ver si va a seguir consolidándose o por el contrario el de Artà volverá a situarse en banda derecha tras la recuperación de Samu Costa.

Aunque el rendimiento del portugués no es el del inicio de temporada y Mascarell está firmando actuaciones más que aceptables durante estas últimas dos jornadas de Liga. El encuentro frente al Deportivo Alavés no fue lo esperado porque el resultado de empate dejó al equipo sin tres puntos que hubiera sellado prácticamente la permanencia.

Es precisamente en casa donde la salvación tiene que atarse y hay tiempo suficiente, partidos y puntos para que la salvación pueda conseguirse en Son Moix.

El año pasado Europa era una quimera, pero este curso la situación invita a pensar que es posible amarrar alguna posición que dé opción a meterse en las segunda competición continentales. Sin embargo, la plantilla de Aguirre es muy justa, de cada jornada los cambios son más obligados que otra cosa y de no repartir y administrar minutos será muy complicado poder llegar frescos a los últimos encuentros donde todo está en juego. Por ahora, lo más importante, que es la permanencia, no peligra.