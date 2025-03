No encajar gol es la base de cualquier equipo. Un precepto obligado para todos los entrenadores, que quieren crecer a partir de la defensa. Y Jagoba Arrasate no es una excepción. El entrenador del Mallorca incidió en este aspecto al término del encuentro del pasado domingo ante el Deportivo Alavés y no ocultó el problema. «Me preocupa. Nosotros no podemos ir a partidos de muchos goles. Necesitamos más solidez y tenemos que mejorarlo. Lo estamos arrastrando y es un trabajo de todos», apuntaba el de Berriatua tras el duelo.

Los números no mienten. El conjunto balear ha encajado gol en 22 de los 28 encuentros oficiales (26 de Liga, uno en la Copa del Rey y las semifinales de la Supercopa de España) disputados en la presente temporada. Solo fue capaz de cerrar la portería en seis de los duelos, saldados con cuatro victorias (0-1 en Leganés y Getafe y 1-0 ante Real Sociedad y Rayo Vallecano en casa) y dos empates (ante Athletic y Sevilla en Son Moix). En el resto de los partidos, en veintidós, ha sido incapaz de cerrar su portería. La puerta del Mallorca está abierta desde el año pasado. Aquella victoria del 21 de diciembre en el Coliseum de Getafe fue la última ocasión en la que el equipo pudo presumir del 0 en su portería. Desde entonces, la escuadra de Jagoba Arrasate acumula nueve partidos consecutivos recibiendo al menos un gol, un lastre en su sistema defensivo que ha desembocado en solo una victoria en todo el año, encajando eso sí (3-1 ante Las Palmas), en tres empates con el mismo resultado (1-1) y en las cinco derrotas en las que ni siquiera fue capaz de marcar un solo gol. A pesar de estar firmando actualmente la mejor racha de imbatibilidad del curso, con cuatro jornadas sin doblar la rodilla, el hecho de recoger el balón de la portería en cada batalla es una tara que Jagoba quiere remediar lo antes posible. Solo la gran rentabilidad que es capaz de sacar de sus goles marcados (25 goles marcados y 36 puntos) le mantiene en la zona noble y alejado del fango, pero con ese problema bajo los palos que preocupa especialmente al preparados vasco. Después de una serie de encuentros en los que Arrasate apostaba por rotar en la portería, se ha decantado por la titularidad de Dominik Greif, que no se mueve de la pizarra del técnico en las nueve últimas jornadas de Liga, en las que ha encajado 12 goles. Leo Román, titular en cinco partidos del torneo doméstico -recibiendo 7 goles-, más el choque copero disputado en Pasarón (3-0), parece haber quedado relejado a un segundo plano. Para intentar detener esta hemorragia defensiva, aunque el técnico insistió en que no es problema solo de los zagueros, Jagoba podría apostar de nuevo en el encuentro del domingo en San Mamés por una línea de cinco atrás, con tres centrales y dos carrileros, como ya ocurriera en el encuentro disputado en el Sánchez Pizjuán.