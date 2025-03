Jagoba Arrasate: «El empate nos parece poco»

En una tarde para levantar la voz y anclarse en la zona superior de la Liga, Jagoba Arrasate reconocía que se iba de Son Moix «fastidiado» por el empate contra el Alavés. «Nos deja un poco fríos el empate. Nos parece poco. Después de su gol el partido se ha abierto y se ha puesto incluso peligroso. Hemos sumado, pero no es lo que queríamos», confesaba el preparador vasco.

«El 2-0 les hubiese hecho daño y cuando estas tan cerca te vas fastidiado. Un punto más, sí, pero las sensaciones no pueden ser buenas después de haber visto tan cerca la victoria», explicaba Arrasate desde la sala de prensa. «Tendré que ver el partido otra vez. Hemos fallado un par de pases y nos ha llevado a jugar directo y todo se ha igualado. Pero incluso estando mal hemos tenido ocasiones para el 2-0. Luego, ya con el marcador igualado te entran las dudas. El partido se ha abierto y hay que analizar por qué no hemos tenido esa continuidad», reflexionaba el técnico.

«No hay tanta diferencia entre los dos equipos como para que tengamos que dominarlos de principio a fin, pero es verdad que tenemos que elevar exigencia seguir insistiendo y mantenernos firmes. Nos hemos equivocado con el balón y ellos han apretado más. Nos ha faltado elegir mejor y tomar mejores decisiones. Haciendo lo mismo podíamos haber ganado, porque hemos tenido ocasiones muy claras. En general hemos tenido ocasiones mas claras. Llevamos tres partidos generando, ahora a ver si tenemos mas eficacia».

Mirando a la clasificación, Arrasate es paciente. «Se está viendo que nos cuesta a todos ganar, pero es que el salto lo das con victoria. Tenemos un partido complicado el domingo y hay que prepararlo bien porque no veo ningún partido imposible y por difícil que sea seguro que podemos hacerlo bien. Tenemos que hacer nuestro camino. Ojalá aseguremos pronto primer objetivo y luego ya ilusionarnos con otras cosas». Eso sí, matizaba de nuevo que en el vestuario no se piensa en Europa. «De puertas adentro no se habla de eso», insistía.

Una de las cosas que sí inquietan al entrenador del Mallorca es que el equipo sea incapaz de mantener la portería cerrada desde el año pasado. «Me preocupa. Nosotros no podemos ir a partidos de muchos goles. Necesitamos más solidez y tenemos que mejorarlo. Lo estamos arrastrando y es un trabajo de todos», subrayaba.

Cuestionado por Muriqi, que erraba alguna de las mejores oportunidades del Mallorca para matar al Alavés, Arrasate relataba que «venía de hacer tres goles en una semana y estaba con confianza. No ha tenido acierto, pero insistiremos con él, como con todos. Incidiremos en ello. El fútbol es acierto y puede que en alguna de las jugadas la toma de decisiones no haya sido la mejor», finalizaba.