El Real Mallorca quiere explotar al máximo su buen momento. El grupo de Jagoba Arrasate, que vuelve a ver la luz después de varias semanas en la oscuridad, buscará mañana ante el Deportivo Alavés un póquer inédito en la presente temporada y que el conjunto balear no encadena desde diciembre de 2023, con Aguirre en el banquillo, cuando logró cinco jornadas consecutivas sin doblar la rodilla. En este curso, con el de Berritua a los mandos, no ha estado más de tres encuentros sin probar la lona y después de dos empates y un triunfo en las tres últimas entregas, quiere la cuarta para, en caso de alzar los brazos, alcanzar la cota 38 y situarse en la frontera de la salvación matemática.

Ahora, la atmósfera, las condiciones del rival -en descenso y en caída libre- y todo los actos festivos que rodean a la cita de mañana en Son Moix (18.30 horas) invitan a pensar en que el Mallorca puede confirmar su buen momento... aunque es precisamente la negativa tendencia del Deportivo Alavés lo que ha activado las luces de alarma en el seno del vestuario. Jagoba fue el primero que ayer activó la luz roja. No se fía del conjunto vitoriano. Ni de su mala dinámica. Más bien todo lo contrario. Jagoba sabe que es precisamente en este tipo de tardes, en las que todo parece hecho, cuando llega la bofetada más inesperada.

El Mallorca, que inició el campeonato con dos empates y la derrota en Pamplona, encadenó posteriormente una marca notable de cuatro victorias y una derrota -en casa frente al Villarreal- en cinco encuentros que le impulsó hasta la zona noble de la tabla.

Después de esa racha, el equipo entró en un bache irregular. De hecho, en las diez primeras jornadas fue capaz de amarrar cinco victorias, que son las mismas que consiguió en las quince jornadas anteriores... Jagoba es consciente de la importancia de estirar esa marca y de encadenar cuatro jornadas sin perder por primera vez en este curso.

Tras el socavón del inicio de año, con cinco derrotas oficiales de forma consecutiva, el equipo balear asomó la cabeza con un empate en casa ante Osasuna que sirvió para cortar esa mala dinámica. Seis días más tarde, también en casa, los de Jagoba apartaron del camino a Las Palmas en la mejor primera parte de la temporada para lograr el triunfo más cómodo en el último año y medio. Y este lunes, en el Pizjuán, un gol de Martin Valjent en el descuento sirvió para amarrar un punto de oro y estirar esa marca de imbatibilidad hasta las tres jornadas.

El club quiere que el Estadi vista sus mejores galas. Es el partido que puede suponer un punto de inflexión. Como diría Jagoba «si vamos a por carne o pescado» en el último tercio de la temporada. El Deportivo Alavés, que solo ha logrado una victoria en los diez partidos de la ‘era Coudet’ -con Luis García Plaza consiguió cuatro triunfos en quince duelos- y nunca ha ganado en Son Moix en Primera, se antoja como el rival ideal... aunque Jagoba Arrasate no se fía.