Jagoba Arrasate: «El partido contra el Alavés será difícil, ya nos ganó en Vitoria»

Jagoba Arrasate ha comparecido ante los medios con motivo del encuentro que disputará el Mallorca frente al Alavés en Son Moix este domingo a las 18:30 horas y ha vaticinado un encuentro complicado. «Será difícil, el Alavés nos ganó en Vitoria». El técnico también ha destacado del rival que de los últimos cinco partidos últimos fuera de casa sólo ha perdido uno y por la mínima frente al Barça. «En casa también han caído por un gol y en varios encuentros han merecido más. Están en una situación complicada y la necesidad que tienen también la tenemos que sentir nosotros porque si no las noticias no serán buenas. Hay que igualar el partido ahí y luego sacar nuestras virtudes», ha comentado. Respecto a la situación física de la plantilla, el entrenador bermellón ha explicado que «Samu Costa y Manu Morlanes están bien y es una muy buena noticia. La única baja es Mojica por sanción y habrá algún cambio más en el once. Y en cuanto a su sustituto tengo cero dudas y será Toni Lato, aunque tendré que ver también alguna alternativa si no puede jugar los 90 minutos».

El equipo ha entrado en una dinámica positiva tras la victoria frente a Las Palmas y el punto del Sánchez Pizjuán. «Llevamos tres partidos sumando -hace tres jornadas empató frente a Osasuna- y con buenas sensaciones y en los dos últimos con muchas ocasiones de gol. Parece que hemos dejado atrás la mala racha y tenemos que seguir así. Tenemos un partido importante y si hacemos las cosas bien tenemos muchas posibilidades de ganar». La Liga entra ya en su último tercio y cada partido adquiere una importancia cada vez mayor. «Una victoria significaría que estamos con 38 puntos y corroboraría que estamos en un buen momento», ha asegurado. Una parte importante del punto logrado en Sevilla hay que atribuírselo a Robert Navarro, que entró en la segunda parte y Arrasate bromeó diciendo que «puede ser malo para él porque otros compañeros que saliendo del banquillo no lo hacen tan bien y los tengo que poner de inicio. Robert está en un gran momento y vamos a aprovecharlo». Arrasate también ha sido interpelado por los pocos minutos que lleva Abdón Prats en esta temporada. «Abdón es un jugador muy importante de lunes a domingo y me ha ayudado mucho en el período de adaptación. Y en los partidos entiendo que a veces puede entrar y otras no. Son circunstancias, gustos y momentos. Que los minutos dicen que no está siendo tan importante, puede ser, pero en cualquier momento puede entrar como ocurrió frente al Sevilla. Seguro que él no está contento porque el jugador siempre quiere jugar y ya veremos si en esta última parte participa más». En cuanto a la posible ilusión por estar en Europa la temporada que viene, Arrasate ha asegurado que «yo doy importancia al vídeo que puese el otro día, a lo que podemos mejorar en cada partido y centrarnos en el siguiente envite. Yo no soy nadie para quitar ilusiones, pero el objetivo principal marcado por el club es la permanencia y aún no la hemos conseguido. Si lo logramos pronto no tengo reparos en hablar de otras aspiraciones». Y en relación a la camiseta conmemorativa por el Dia de Balears que lucirá el equipo ha dicho: «Me gustará aún más si ganamos el partido y significa un bonito recuerdo».