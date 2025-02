Jagoba Arrasate: «El punto, como mínimo, ha hecho justicia»

Jagoba Arrasate le sacaba provecho al plan que había trazado de camino al Sánchez Pizjuán. El entrenador del Real Mallorca, celebraba el punto conseguido en el último momento ante un Sevilla al que había superado en la segunda mitad, sobre todo después de que entraran en acción algunos de sus cambios. «El gol, como mínimo, ha hecho justicia», decía el vasco. «Hemos tenido muchas ocasiones bastante más claras. El punto es bueno, sobre todo cuando llegas final perdiendo, aunque incluso podíamos haber ganado», señalaba.

«El empate es un premio al esfuerzo y al partido que hemos hecho», añadía Arrasate, que subrayaba que el papel de las sustituciones —«los cambios han aportado— y que el gol de Martin Valjent cuando el encuentro se consumía había llegado «por insistencia». «El plan ha ido más o menos bien», añadía. «El Sevilla he tenido volumen de tiros, pero no recuerdo grandes intervenciones de Greif y no ha estado cómodo. Es verdad que esa doble referencia podíamos haberla sacado antes, pero al final estamos tomando decisiones en todo momento y sobre la marcha. Estoy contento con la actitud, con los cambios y con el empuje del equipo».

Jagoba valoraba con una nota muy alta el encuentro de Robert Navarro. «Él sabe que merecía jugar, lo hemos hablado en la charla. Lo que quiero es que cuando un jugador sale demuestre que me he equivocado y Robert lo ha entendido muy bien», apuntaba el técnico del Mallorca. «Está en un gran momento y ojalá pueda seguir después del verano. Tenemos que disfrutar los partidos que nos quedan de él».

El técnico reconocía que había terminado la primer parte enfadado por la jugada que derivó en el gol del Sevilla. «La ultima jugada para mí no era falta y sabíamos que al ser lateral iba a ser muy difícil de defender. Y cuando termina en gol, el cabreo aumenta. Luego hemos seguido hablando dentro, no pasada nada. Además, creo que en la segunda parte hay una falta clara sobre Robert, aunque es fuera. Pero cualquier opción puede ser buena para empatar».

Arrasate explicaba que había mantenido el esquema con tres centrales para disponer de ayudas en defensa ante Vargas y Lukebakio y tener presencia en ataque por los laterales y se negaba a cambiar todavía de objetivo. «La primera meta es la permanencia. Tenemos 35 puntos y con eso aún no nos da para salvarnos. El domingo hay un partido importante y si ganamos tendremos más cerca ese primer objetivo», concluía.