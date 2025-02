El Real Mallorca es bipolar. O lo hace todo mal. O lo hace todo bien. Este lunes firmó una primera mitad para olvidar y lo corrigió tras el descanso protagonizando una actuación brillante siendo mucho mejor que el rival (1-1). Los dos goles fueron en tiempo añadido. El de Kike Salas a los 46 y el Valjent en el 91. Fue un gol de oro que permitió al Mallorca sacar petróleo en el Pizjuán. En la primera parte el equipo rojillo persiguió sombras, corrió detrás del balón y de los jugadores del Sevilla. Sin balón y sin ideas, el conjunto bermellón solo podía tratar de frenar las embestidas de un rival que sin forzar en exceso se encontró con una autopista por la banda izquierda y la aprovechó para generar media docena de llegadas, unas con más peligro que las otras, pero con una inquietud que hacía presagiar lo peor.

Se espera más contundencia por parte del once bermellón que con cinco atrás y cuatro en el medio renunció al ataque, pero lo peor de todo no fue eso, lo más sangrante es que defendió sin orden, con el equipo excesivamente partido y dejando que el rival encontrara espacios donde no debía haberlos. El Sevilla no pensaba encontrarse con un Mallorca tan débil y empezó poco a poco aprovechar los regalos al borde del área. Avisó Lukébakio al cuarto de hora en un disparo desde la frontal que se marchó por encima del larguero. La réplica la puso el Mallorca con un pase en profundidad de Valjent a Asano, que envió al interior del área para conectar con Muriqi. El kosovar llegó tarde.

💥 El trallazo de Sow estuvo a punto de ser el primero del @SevillaFC 🔴⚪ SEV 0-0 MLL 🔴⚫#LaLigaEnGol pic.twitter.com/93QEOnJbzw — GOL PLAY (@Gol) February 24, 2025

El japonés corría sin excesivo acierto hacia adelante y esa acción fue una de las pocas que se rescataron de él en el primer tiempo. En acciones defensivas mejor olvidarlo. Estorbó más que otra cosa. A los 18 minutos la acción más clara de gol hasta ese momento la desbarató Mascarell tras rechazar con la cara un disparo a bocajarro de Kike Salas. El cinco del Mallorca estuvo en el lugar adecuado y en el momento oportuno.

❤ ¡Kike Salas le pegó con el alma de todo el @SevillaFC! #LaLigaEnGol pic.twitter.com/0tV2SiqWg7 — GOL PLAY (@Gol) February 24, 2025

El Mallorca empezó a vivir en su campo y desde el minuto veinte lo hizo pegado a su área en el peor escenario que se podía dar ante un rival con futbolistas de la talla de Pedrosa y Vargas que hicieron un verdadero descosido por la banda zurda donde solo Maffeo defendía. Demasiada carga de trabajo para un solo jugador. El Sevilla con muy poco exhibía un clara superioridad numérica en la zona ancha y a medida que ganaba minutos ganaba también en confianza. Sow hizo lucir a Greif en un tiro de larga distancia que rebotó en Darder. En dos tiempos el guardameta se hizo con el balón.

Con el campo totalmente inclinado en favor del Sevilla llegó la acción polémica del encuentro. Una falta inexistente de Mascarell sobre Vargas a unos metros de la frontal por la banda izquierda del ataque sevillano terminó en gol. La asistencia de Lukébakio terminó en tres rebotes seguidos a favor del Sevilla. El último fue gol de Kike Salas, que remató a bocajarro. Uno a cero, protestas y a la caseta. Más o menos la historia de siempre.

Tras el descanso el Mallorca fue otro Mallorca y nada más arrancar el encuentro tuvo el empate en los pies de Asano. Fue un premonición de lo que sería este segundo periodo donde otra vez el equipo rojillo se desquitó de sus miedos y con todo perdido jugó más y mejor al fútbol. La clave del encuentro estuvo en el movimiento de Arrasate dando entrada a Robert Navarro.

El catalán agitó el partido de tal manera que el Sevilla no supo frenarle. Había avisado ya en el 85 en una acción que no pudo rematar Larin a gol. El Sevilla estaba desarbolado y el Mallorca echó mano de la fe y sobre todo de Navarro para apurar hasta el final. Y esta vez salió cara. Una asistencia del centrocampista la remató a gol Valjent tras una pésima salida del portero Nyland. Gol, empate y alivio.

👹 Centro de @robert10navarro para el remate de Valjent y el empate agónico del @RCD_Mallorca #LaLigaEnGol pic.twitter.com/vWXGqKywbC — GOL PLAY (@Gol) February 24, 2025

Por fin el conjunto bermellón sonrió después de un partido donde hubo un poco de todo, error arbitral incluido en el gol del Sevilla y un enorme puñado de aproximaciones sin materializar para los bermellones. Al final Sevilla sí tuvo un color especial para el Mallorca, que con el empate suma ya 35 puntos.