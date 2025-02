Ya habrá tiempo para Cyle Larin

Muriqi, mejor solo que mal acompañado. Muriqi y diez más. Y punto. No se entiende con Larin, pongamos como nos pongamos, y es algo que ve hasta el apuntador. Los dos delanteros no han acabado de congeniar cuando han jugado juntos y Arrasate (tenía que intentarlo) se ha dado cuenta. Más vale tarde que nunca, aunque nadie culpa al técnico por probarlo todo por la evidente falta de fondo de armario en la que vive el Mallorca.

Su carácter no ayuda. Arrasate debe pensarse el dibujo táctico para el Sánchez Pizjuán, pero si quiere salir a por el partido, lo mejor es que reserve a Larin. Muriqi, esté mal o bien, es la única pieza que no puede faltar en el campo. El canadiense no lleva malos números, todo hay que decirlo, quizás más de los que debería para la desidia con la que se mueve en el campo, pero cuanto más lejos esté de Muriqi, mejor.

Ortells lo pone en el mercado. Queda mucho. Los cinco goles de Larin han dado puntos al Mallorca, hay que ser justos con él, pero ya habrá tiempo para desesperarse con su manera de afrontar los partidos y sus quejas cuando es él mismo el que se equivoca. Empieza a ser vozpopuli, pero en la dirección deportiva están deseando que se hinche a goles, al menos que marque dos o tres más. ¿Por qué? Pues bien sencillo: en verano se le buscará salida y si es con siete u ocho goles en sus botas, mejor que mejor. Así que ya habrá tiempo para Larin. Queda mucha Liga, pero un día menos para que el Mallorca lo ponga donde Pablo Ortells tiene decidido: en el mercado.