El Real Mallorca mide su fiabilidad en Sevilla

El Real Mallorca mide su fiabilidad esta noche ante el Sevilla (21:00 horas). El once de Jagoba Arrasate disfrutó de un triunfo balsámico el pasado fin de semana ante Las Palmas y hoy en el Sánchez Pizjuán intentará dar progresión a su nuevo estado de ánimo con un resultado favorable que le permita seguir dando pasos hacia el vagón de cabeza. No hay partido fácil en Primera, pero el Sevilla no será Las Palmas sin restar el más mínimo mérito al trabajo llevado a cabo por el equipo la pasada jornada para ganar tres a uno al conjunto canario.

Pero el Pizjuán siempre tiene un factor intimidador notable y el Sevilla busca ante el Mallorca sumar por primera vez en el presente campeonato dos victorias consecutivas, algo que todavía no ha logrado en la actual temporada. El fin de semana pasado ganó al Valladolid, pero venía también de una fase de incertidumbre en la que se dejó un buen puñado de puntos sin sumar. A orillas del Nervión se medirán por lo tanto dos equipos que han sufrido un altibajo notable y se han recuperado. Ahora buscarán dar continuidad en un partido donde hay mucho que ganar. Un punto sería un botín más que notable para el Mallorca, pero un paso corto para el Sevilla. La victoria permitiría a los baleares encaramarse a la sexta plaza con 37 puntos y arrebatarle esa posición al Rayo Vallecano. El Mallorca va con casi todo al Pizjuán. Con casi todo porque Samu Costa y Morlanes se han quedado en Palma porque todavía se encuentran en la última fase de su recuperación. A partir de ahí resta por conocer si el técnico repetirá once o por el contrario buscará dar mayor solidez al juego intentando interceptar el juego ofensivo que seguro planteará el equipo andaluz. Pero lo cierto es que hay jugadores que están en un buen momento como por ejemplo Asano, Muriqi, Darder, Dani, Mascarell y Navarro y se hace difícil dejar a alguno de ellos en el banco. A partir de ahí siempre se puede dar alguna variación, pero es poco probable que se produzcan muchas novedades reseñables. Noticias relacionadas García Pimienta y el «doble aliciente» contra el Mallorca Más noticias relacionadas Ante Las Palmas el Mallorca consiguió dar continuidad a su idea de fútbol, tuvo capacidad de generar en campo contrario y llegó en numerosas ocasiones. Hizo durante muchos minutos cosas bien, que es al fin y al cabo lo que buscaba el entrenador durante este último mes y medio. La presencia de Darder con espacio por delante y capacidad de mover la pelota permitió al equipo un posicionamiento a su alrededor que por momentos desarboló a los contrarios. Equilibrio La pizarra requiere de un equilibrio ante un rival que recupera a Saúl Ñíguez y Loïc Badé, ausentes por sanción en Valladolid. Sin embargo, García Pimienta sigue sin poder contar con Albert Sambi Lokonga, Akor Adams y Tanguy Nianzou. El conjunto hispalense tiene una deuda con su propio fútbol y anda metido en un enorme abanico del conflictos institucionales que como no puede ser de otra manera han terminado también por estallar en el campo. No es ni de lejos el Sevilla temible de años anteriores, pero tampoco hay que infravalorarlo ni mucho menos porque el gen competitivo no lo ha perdido y el Pizjuán sigue siendo el Pizjuán. Ahora bien, el Mallorca en su versión más fiable es difícil de batir y capaz de sorprender en un palmo de terreno, sobre todo con Muriqi enchufado y con el espíritu renovado tras los goles anotados frente a Osasuna y Las Palmas. El hándicap principal es la dificultad para dejar la portería a cero, algo que no consigue desde la última jornada del pasado año ante el Getafe. Encajar siempre es un problema porque te obliga a llevar a cabo un esfuerzo superior para ganar. Muñiz Ruiz dirigirá el encuentro.