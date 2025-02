García Pimienta y el «doble aliciente» contra el Mallorca

El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, declaró este domingo que la visita del Mallorca el lunes al Sánchez-Pizjuán, en el partido que cierra la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, tiene el «doble aliciente de ser capaces de ganar dos veces consecutivas esta temporada y atrapar» al conjunto bermellón, un aspirante a la Liga Europa.

García Pimienta, que adelantó su comparecencia de prensa antes del dirigir en la ciudad deportiva sevillista el último entrenamiento previo al partido, espera también «darle una alegría a la afición», ya que «hace tiempo que no ve al equipo ganar en casa».

El preparador del conjunto hispalense consideró que «la clave será estar acertado de cara a la portería», pero no deseó proyectarse porque «mirar más allá del partido del Mallorca no ha beneficiado al equipo, que no ha ganado aún dos partidos seguidos».

El técnico catalán recordó que lidera «un proyecto nuevo. El club y el grupo ambicionan mucho pero quedan catorce partidos y hay que ganarse el derecho a pelear por cosas grandes», e insistió en que «queda demasiado» y, aunque el Sevilla transita una «zona tranquila» de la tabla, «ojalá estuviera más arriba, pero queda tanto...», subrayó.

El técnico sevillista señaló que al capitán Nemanja Gudelj lo ha «cuidado toda la semana» después de que «hizo un esfuerzo para estar la semana pasada en Valladolid (0-4)» porque estaba «un poco justo de gente, mostró un compromiso brutal e hizo un partidazo. Ha demostrado su profesionalidad y es un ejemplo», por lo que confió en el que lunes pueda «estar en el partido».

García Pimienta, por otra parte, se felicitó de que el extremo belga Dodi Lukebakio «y otros jugadores» que «han tenido ofertas» en el mercado invernal no hayan querido marcharse del Sevilla, «lo que muestra el gran club» que es el hispalense, ya que sus principales jugadores «creen en el proyecto y en cómo se están haciendo las cosas». El entrenador barcelonés aseguró que «lo importante del fútbol son los futbolistas», por lo que «si ellos deciden quedarse, es porque están cómodos aquí».