Jagoba tiene un plan

Jagoba Arrasate tiene un plan. El técnico del Mallorca, que encadena siete partidos sin perder frente al Sevilla, conoce el camino a seguir entre los muros del Ramón Sánchez Pizjuán, donde espera que su equipo confirme la progresión de las últimas semanas y vuelva a agarrarse a la cornisa de la sexta plaza. «Sé lo que tenemos que hacer, las carencias y las virtudes que tenemos. Hay un plan de partido», apuntaba desde la sala de prensa de Son Moix, en el recibidor de un encuentro clave.

Al entrenador bermellón no se le da mal el Sevilla. Desde 2021 no dobla la rodilla contra el cuadro hispalense y desde entonces ha recopilado tres triunfos —todos a los mandos de Osasuna— y cuatro empates, el último en el que era su tercer enfrentamiento en el banquillo balear (0-0). «Es un equipo que me gusta, proyecto y jugadores nuevos, tienen automatismos bastante mecanizados y están en un gran momento», explica Arrasate sobre el oponente de este lunes. «Es un partido complicado y además de jugar bien tienen jugadores en buen estado de forma. A eso le añades que juegas el último, que ya sabes dónde puedes terminar la jornada y que te enfrentas a un rival directo. Será un partido importante», subraya el de Berritua.

Arrasate mantiene que para por asegurada la permanencia el Mallorca, que tiene 34 puntos en el bolsillo, necesita al menos un par de victorias para hacerle un nudo. «Todo lo que sea poner el 4 por delante te hará sentir más tranquilo. Nos falta un poquito todavía», argumenta. A su vez, entiende que para mantenerse sobre la estela europea será necesario otro acelerón. «Los cinco primeros están a otra historia y hay otros nueve equipos en los que no hay tanta diferencia. Más allá de pensar si nos conviene un resultado u otro tenemos que hacer lo que hemos hecho en las dos últimas semanas. Para mantenernos ahí debemos dar el callo en partidos como el de este lunes».

En esa dirección, el técnico del Mallorca recuerda que «en la segunda vuelta cuesta ganar y ahora el que pueda arrear con un par de victorias va a dar un salto muy grande. Está todo por decidir y cada partido es muy importante».

Jagoba Arrasate insiste en que el Mallorca, pese a la mejoría que ha experimentado en cuanto a juego y resultados, necesita incrementar otra vez el rendimiento de su equipo atrás. «Hay cosas a nivel defensivo en las que no estuvimos bien. El caudal ofensivo estuvo estuvo muy bien pero nos faltó rigor defensivo. Las Palmas nos pudo marcar varias veces y con eso no nos da para tener una alegría mañana. Tenemos que mejorar, hay que incidir en ello y es nuestro margen de mejora. Tenemos que recuperar ese rigor para tener opciones, necesitamos defender mejor», insiste antes de dejar en el aire la posibilidad de repetir el once del otro día. «Lo del otro día es una posibilidad. Tenemos que optimizar los recursos».