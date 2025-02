Muriqi: «No hay nadie más contento que yo ahora mismo»

Vedat Muriqi volvía a ser un tipo feliz este domingo. El delantero del Real Mallorca, autor de un doblete que anulaba a la UD Las Palmas antes del descanso, dejaba atrás los malos momentos de los que hablaba el pasado lunes tras el empate contra Osasuna y abandonaba el estadio de Son Moix con una sonrisa de oreja a oreja.

«No hay nadie mas contento que yo ahora mismo. He marcado y el equipo ha ganado», reconocía ante los medios del Mallorca y las cámaras de LaLiga. «El otro día tenía una sensación agridulce porque el empate fue jodido. Hoy ya teníamos ganas de volver a ganar, aunque en la segunda parte no hemos estado bien. Estoy muy contento», insitía. «Por mis goles y por ayudar al equipo. Ahora no hay que parar y pensar ya en el Sevilla», decía el Pirata.

«Un delantero si mete gol va a tener mas confianza. Hoy estaba más liberado y fresco en el área», reconocía el internacional kosovar, que destacaba que «había que romper la mala racha como fuera». «Ya logramos una cantidad de puntos muy importante en la primera parte de la temporada y esta victoria nos va servir para continuar donde lo dejamos», concluía Muriqi, que ya suma seis goles en el campeonato de Liga esta temporada.