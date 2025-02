El Mallorca despidió la crisis de resultados con un gran partido y una sólida victoria (3-1) ante Las Palmas. El equipo volvió a ganar demasiado tiempo después y se anotó su primer triunfo del año. El conjunto de Jagoba Arrasate recuperó los valores que llevaron al equipo a la zona más noble de la clasificación, disipó dudas y recibió una gran dosis de confianza. Quedó claro que este equipo puede y debe aspirar a jugar en Europa la temporada que viene. Fue, además, el día en el que muchos futbolistas recuperaron su mejor versión. Así, casi todo es posible.

El equipo exhibió eficacia ante un rival débil en defensa, sin ideas en el centro del campo y casi desaparecido en ataque. Greif evitó el gol de los canarios cuando solo se habían disputado dos minutos con una gran intervención. Después, Muriqi, en dos ocasiones, y Dani Rodríguez sentenciaron el envite antes del descanso. El Mallorca era el dueño del partido, acaparaba el esférico, atacaba de forma continuada, aunque no había un alud de ocasiones.

Las Palmas dominó el esférico en la segunda mitad, pero el Mallorca no pasó por grandes dificultades. El equipo de Arrasate dispuso también de varias oportunidades, pero el esférico no entró. Las Palmas redujo la ventaja mallorquinista poco después de que se cumpliera el primer cuarto de hora, Diego González buscó mayor control, pero el marcador ya no se movió.

