Jagoba Arrasate: «En el fútbol el miedo no es un buen compañero de viaje»

Jagoba Arrasate ha remarcado la trascendencia que va a tener para el Real Mallorca el partido de este domingo contra Las Palmas (Son Moix, 18.30 horas). El entrenador vasco reconoce que el duelo frente los canarios puede marcar la dirección que toma su equipo en el campeonato y confía en que los errores de la pasado lunes ante Osasuna estén ya bien asimilados. «Es una buena prueba para demostrar que estamos bien», recuerda.

«El otro día cuando metimos a Copete pensando en defender mejor nos metimos demasiado atrás», destacaba este sábado Arrasate en la sala de prensa de Son Bibiloni. «Ahí sí que noté ese miedo a defender lo que teníamos. Y en el fútbol el miedo no es un buen compañero de viaje», reconocía.

«Lo del otro dia no es un accidente porque los últimos minutos no los interpretamos bien y dimos muchas opciones, debemos gestionar mejor eso», apuntaba el técnico del Mallorca. «Queríamos defender con todas las fuerzas pero a veces no es lo mejor. Lo hemos hablado ya. Tenemos que intentar aprender de esas cosas. Ojalá contra Las Palmas no cometamos esos errores y le demos continuidad a las cosas buenas que hicimos. Es verdad que esos goles en los descuentos en casa nos han chafado un poco lo que habíamos avanzado».

Jagoba incide en que el Mallorca debe volver a donde estaba. «Necesitamos tener protagonismo y jugar en campo rival, aquello en lo que en teoría somos buenos. Pero también estar preparados para defender también porque los partidos tienen siempre dos direcciones. Necesitamos generar más y mantener la portería a cero, que hace tiempo que no lo hacemos», deslizaba.

El técnico bermellón sabe que Las Palmas no llega bien, pero avisa de su peligro. «Es un rival que, como nosotros, no está en su mejor momento pero ya demostró de lo que es capaz. Ha ganado en Montjuïc, por ejemplo. Siempre se mantiene en el partido y tiene opciones hasta el final, por lo que sabemos que será complicado. Tienen jugadores de calidad y tenemos que defender bien mas allá de quién juegue. Han acusado las bajas y es normal, pero aun así se agarran a los partidos y compiten hasta el final», explica.

«El partido nos puede marcar hacia dónde vamos», subraya el entrenador del Mallorca. «Pero más allá de eso no es el momento de mirar la clasificación. Debemos quitarenos esos miedos, jugar sueltos… Lo que ya hemos hecho. Volver a repetirlo mirándonos a nosotros mismos más que a la clasificación», concluye Arrasate.