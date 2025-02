Vicente Moreno se sincera sobre su marcha del Mallorca: «No somos perfectos y nos equivocamos»

Vicente Moreno Peris va a ser siempre un entrenador especial para el Real Mallorca. El técnico valenciano, que dejaba el club durante el verano de 2020 después de tres temporadas en las que había llevado al equipo de Segunda B a Primera, volvía por cuarta vez a Son Moix desde su marcha y dirigía a Osasuna desde uno de los palcos privados del estadio al estar sancionado por acumulación de amonestaciones. Tras el partido y casi cinco años después de una salida que levantó ampollas, el de Massanassa respondía con sinceridad a las preguntas sobre lo que pasó entonces y reconocía que el paso del tiempo le había ayudado a detectar ciertos errores.

«Fueron tres años muy intensos, son cosas que no se pueden olvidar y guardo muy buen recuerdo porque pienso que vuelvo a casa, veo a gente conocida y son gente a la que quiero, jugadores que todavía están. Hay que ser respetuoso con lo que piense y denoto ese aprecio hacia mí y se lo agradezco», explicaba Moreno en la rueda de prensa posterior al partido de este lunes sobre su reencuentro parcial con el mallorquinismo.

«Vine en un momento muy traumático, en Segunda B estaba un club como el Mallorca, con el drama que podía ser no conseguir el ascenso. Conseguimos entre todos esa doble alegría y hemos ido de la mano, a ver si de aquí en adelante podemos seguir con el continuo crecimiento», relataba el hoy técnico osasunista.

«Sin ninguna duda, el tiempo hace que mires las cosas con otro prisma y en aquel momento hice lo que pensaba mejor, ahora veo que no acerté y hay gente que no lo entendió. Cuando hay una ruptura es difícil de asimilar, admito cuando se cometen errores, no somos perfectos y nos equivocamos», añadía Moreno sobre su fría despedida del Mallorca, sellada a través de un comunicado, para marcharse al que iba a ser el gran rival de los baleares en el camino hacia el ascenso, el RCD Espanyol.