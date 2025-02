Jagoba Arrasate tiene crédito. No hay duda. El Mallorca no gana desde el pasado 21 de diciembre cuando venció por la mínima en Getafe. Desde entonces, han pasado demasiados días y un buen número de partidos, pero el Mallorca no había vuelto a puntuar. Este lunes, empató (1-1) ante Osasuna en Son Moix en un partido especial, tanto para Arrasate como para Vicente Moreno. El equipo se reencontró con el gol, aunque desde el punto fatídico. El Mallorca encaja en todos los partidos y, además, tiene grandes problemas para crear peligro ante la portería rival. Hay que reaccionar con prontitud.

El técnico del Real Mallorca goza del beneplácito de la afición y, aunque nada es eterno, Arrasate no es cuestionado. El entrenador busca soluciones y alineó de nuevo a Muriqi como único delantero, dejando así a Larín en el banquillo. Ya saben que los sistemas no son buenos o malos por sí mismos. Personalmente, considero que jugar con dos puntas, y más en casa, debe ser obligado, aunque también es incuestionable que no por acumular hombres de vanguardia se ataca mejor. El VAR y los árbitros habían sido las excusas perfectas en otros duelos para justificar la derrota. Ayer, Torró pudo ser expulsado al filo del descanso, pero el colegiado se ahorró la segunda cartulina admonitoria. Ya en la segunda parte, y cuando más apretaba Osasuna, quedaron sin sanción unas manos de Maffeo en el interior del área y, poco después, fue sancionado con penalti el derribo de Catena a Muriqi. El kosovar transformó la pena máxima en gol y acabó con la larga sequía personal y del equipo. En los minutos finales, ya en tiempo de prolongación, empató Osasuna y Greiff se convirtió en el héroe del partido con una gran intervención que evitó la derrota.