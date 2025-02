El peor día y la peor hora para un partido de Liga, pero hoy juegan en Son Moix Mallorca y Osasuna (21:00 horas, Movistar LaLiga TV) con la incógnita de saber si el público responderá ante uno de los encuentros donde la victoria mallorquinjista es innegociable. Las excusas del VAR son recurrentes, te sacan del atolladero de una derrota y desvían la atención, pero culpar siempre a los árbitros no soluciona los problemas. Es un parche para ir tirando, pero lo cierto es que desde el 21 de diciembre este equipo no gana, entre otros cosa porque tampoco juega a nada durante muchos minutos, porque sus futbolistas clave han dejado de ser decisivos y porque sencillamente no llega al área.

Es cierto que la decisiones de los colegiados y del VAR han jugado en contra, pero cuando dejas de producir fútbol en el área rival y empiezas a vivir muy cerca de Greif, lo normal es que las noticias al final de los noventa minutos no terminen de ser lo buenas que uno desearía. La gran pregunta hoy es qué Mallorca se verá ante Osasuna. Un equipo indolente y sin alma o el grupo que durante la primera vuelta amarró 30 puntos y durante muchos partidos fue protagonista con balón y sin él. Este equipo durante un tiempo fue fiable, exhibió fútbol, tampoco para pasar al recuerdo, pero al menos ofrecía solvencia en defensa y eficacia en la delantera. Noticias relacionadas Jagoba Arrasate: «Si ganamos a Osasuna lo vamos a ver todo de manera muy diferente» Fue tocar las vacaciones de Navidad y olvidarse de todo. No hace falta recordar que cayó contra el Pontevedra en la Copa, en la Supercopa ante el Madrid y salió derrotado de todos los partidos de Liga de este 2025. Y en este escenario de pesadilla llega Osasuna con Vicente Moreno en el banquillo y con todas las ganas de seguir cobrándose facturas. Porque pese a manifestar que tiene la sensación de que vuelve a casa, lo cierto es que su actitud cuando entrenaba al Espanyol y este curso en el partido de ida, no parece que guarde una estima como para sentarse con Kohlberg a la cena de Nochebuena. En cualquier caso Moreno salió mal del Mallorca, no fue el primer entrenador y no será el último, pero eso tampoco importa mucho porque forma parte del pasado y el pasado no juega. Arrasate tiene la obligación de recomponer la figura del equipo con un once que vuelva a estar compensado. Maffeo vuelve tras lesión y Mascarell tras un partido de sanción. Morlanes, Antonio Sánchez y Toni Lato no están en la lista y a partir de ahí el técnico deberá tenerlo claro desde el minuto uno. Greif seguramente seguirá bajo palos, con Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica en defensa. A partir de ahí lo más o menos natural sería jugar con Navarro, Mascarell, Samu Costa y Darder y Larin y Muriqi delante, aunque ni uno ni otro están para tirar cohetes y tal vez sería bueno probar de inicio con Abdón Prats. El rendimiento de los dos puntas titulares este último mes de competición ha sido terrible. Los dos son invisibles y su aportación es nula. Hoy conviene que empiecen a tener más presencia en el campo. El conjunto navarro viene de caer en la Copa ante la Real, curiosamente único equipo al que ganó en Liga fuera de casa (jornada 11). Como es habitual a domicilio, los equipos de Moreno no funcionan. Pese a los números, Mallorca y Osasuna se juegan hoy seguir enganchados al vagón de cabeza, aunque en el caso del conjunto isleño, más que celebrar este aspecto lo que se busca es cambiar las sensaciones y variar una dinámica que está dejando en nada el colchón de puntos que consiguió acumular. Nadie duda de que la salvación se conseguirá tarde o temprano, pero esto va de ganar, de incentivar a los seguidores, de mantener el elevado el tono hasta el final. El árbitro será Cordero Vega y en el VAR estará González Fuertes. No puede haber peor tipo a los mandos. Conviene no entrar con los pies por delante.