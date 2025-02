Jagoba Arrasate: «Si ganamos a Osasuna lo vamos a ver todo de manera muy diferente»

Jagoba Arrasate solo piensa en Osasuna. Sabe el entrenador del Mallorca que su equipo se adentra en una semana crucial para su futuro a medio plazo pero de momento se niega a mirar más allá del encuentro ante su exequipo. «2025 se nos ha dado fatal hasta el momento, pero el de este lunes es un partido muy importante y de sacarlo adelante lo vamos a ver todo de manera muy diferente», sostiene.

«Estamos ante una semana muy importante pero solo pensamos en el partido de Osasuna», explica Arrasate. «El club ha hecho un esfuerzo para que la gente venga, la gente es consciente de que la necesitamos y nosotros sabemos que tenemos que darle más a la gente. Lo primero es cortar la mala dinámica», defiende.

Arrasate, que no va a poder contar con Manu Morlanes, Antonio Sánchez y Toni Lato, todos con problemas físicos, sabe que uno de los primeros problemas a resolver es el de la falta de gol. El Mallorca no marca un gol desde el pasado 21 de diciembre y entre todas las competiciones suma 487 minutos en blanco. «Es un dato obvio. Los últimos dos partidos sí hemos generado. Nos falta eficacia y nuestra misión es seguir generado un volumen de ocasiones suficiente para tener esa eficacia. Todos podemos dar un paso adelante, no es una cuestión solo de los delanteros», apunta.

En cualquier caso, el técnico bermellón también insiste en la necesidad de recuperar la solidez defensiva. «La gente de arriba cuando marca tiene confianza y si no, le falta. Pero no tenemos que fijarnos solo en la falta de gol. También estamos encajando. Antes rentabilizábamos muy bien los goles y ahora no los hacemos y tampoco dejamos la portería a cero. Le doy la misma importancia a las dos cosas», señala.

El Mallorca-Osasuna será un choque peculiar, marcado por los reencuentros en uno y otro bando. «Es especial porque está muy reciente todo. Jugar contra Osasuna y contra estos jugadores a los que he tenido durante años se hace raro. Tengo ganas de darles un abrazo y desearle lo mejor a partir del martes», comenta. «Osasuna está haciendo una buena temporada, en casa es muy, muy fuerte y fuera ha mejorado considerablemente. Espero a ese equipo que lo hizo muy bien en Las Palmas o que ganó en Bilbao en la Copa. Si a eso le añades el factor Bryan Zaragoza es más peligroso todavía», resalta.

Sobre cómo afectan a la plantilla los malos resultados del últimos mes, Jagoba Arrasate insiste en que el cambio de tendencia es necesario: «Es un vestuario bastante equilibrado, que relativiza las cosas. No es un drama ahora y tampoco era euforia antes. En el fútbol el presente es lo que vale y ahora nadie te va a decir que estamos tranquilos porque llevamos 30 puntos, porque necesitamos ganar. Pero estamos concienciados de que mañana es el partido importante. Pienso más en pasar de 30 a 33, en volver a ganar, en disfrutar con nuestra gente. La clasificación es importante pero hay otras cosas que mañana lo son más».

Arrasate coincide en que Mallorca y Osasuna guardan muchas similitudes, aunque no cree que eso vaya a marcar el encuentro. «Estamos habituados los dos a jugar sobre nuestro delantero y hay semejanzas en la forma de atacar. Pero tienen otras opciones y a nivel defensivo se organizan bien. Tenemos también cosas diferentes y el que juegue más a lo que quiera tendrá algo ganado, pero serán los aciertos, aunque suene a tópico, los que lo determinen todo», destaca.

En cuanto a la polémica arbitral que sacude a la Liga desde hace unas semanas, Arrasate valora positivamente la reunión del otro día entre el Comité Técnico de Árbitros, la Federación y los clubes, pero se muestra «escéptico» ante posibles cambios. «Me dicen que va a haberlos y que serán para bien, pero a veces esos cambios no llegan. A ver si todo va para mejor. Porque parece que en el fútbol actual la guarnición se ha comido al solomillo», bromeaba. Además también cree que «a veces los que más se quejan son los que menos motivos tienen».