Vidas cruzadas en los banquillos

Jagoba Arrasate Elustondo (Berriatua, 1978) y Vicente Moreno Peris (Masanasa, 1974) vuelven a cruzar sus vidas y sus recuerdos. Aquellas tardes de gloria, de sonrisas y alguna que otra lágrima con el equipo al que este lunes se enfrentarán. Jagoba y Vicente no tuvieron el comodín del futbolista de élite para abrise paso en el competitivo mundo de los banquillos. El actual entrenador del Mallorca no pasó de Segunda B, mientras que el preparador de Osasuna hizo carrera en Segunda División con un paso fugaz por la máxima categoría. Con la pizarra en la mano, ambos triunfaron en los equipos que protagonizarán un equilibrado duelo por meterse de nuevo en la pelea por las posiciones europeas.

El pasado verano, Moreno y Arrasate, Vicente y Jagoba se intercambiaron información. El valenciano hacía las maletas para dirigir al Club Atlético Osasuna, un club que no tiene secretos para el vasco. Allí permaneció seis temporadas, dirigió 256 partidos (el segundo en el ránking por detrás de Zabalza), alcanzó una final de la Copa del Rey y metió al conjunto navarro en la Supercopa de Arabia.

Moreno agradeció las palabras de Arrasate... que también recibió información directa del Mallorca, donde el de Masanasa hizo historia al ascender desde Segunda División B hasta la Primera División.

Los dos entrenadores se lanzan piropos en las vísperas de cada duelo. Ayer le tocó el turno a Vicente Moreno —Arrasate hablará este domingo— y el valenciano calificó de «especial» su regreso a Son Moix: «Tengo la sensación de volver a casa, donde pude estar tres años en los que vivimos cosas muy importantes. Evidentemente, es un partido especial y difícil. El Mallorca está haciendo muy buena temporada y está con 30 puntos», subrayó sobre su regreso a Palma, donde por cierto no se podrá sentar en el banquillo visitante del Estadi al estar sancionado y será Dani Pendín, su segundo, el que dirija el encuentro a ras de césped.

En el encuentro de la primera vuelta, marcado en los prolegómenos por el homenaje que le tributó la grada de El Sadar a Jagoba Arrasate, Osasuna fue mejor ante un Mallorca atascado que apenas creó ocasiones. Un gol de Rubén García al inicio del segundo acto decantó la balanza. Curiosamente, en el aspecto global, Arrasate es el entrenador que en más ocasiones se ha enfrentado Moreno. Nada menos que en doce ocasiones, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas. El triunfo obtenido en Pamplona el pasado 24 de agosto cortó una racha de seis enfrentamientos favorables para el actual técnico mallorquinista.

Además de mencionar el aspecto sentimental del encuentro, Moreno valoró el estado actual de su equipo de cara a la segunda vuelta: «Más allá de venir de perder o empatar tenemos una estabilidad competitiva como equipo y espero que eso aparezca».

«Queremos ganar fuera y en casa. No haría diferencias en ese sentido. Para la estabilidad no hay que diferenciar. Hemos mejorado mucho fuera de casa respecto al inicio de curso, pero es cierto que no se ha traducido en continuidad de victorias, pero sí en dificultad de batirnos», afirmó sobre la falta de puntos a domicilio. «Espero un partido ante un rival que saldrá a tope. Nosotros debemos salir igual o más. Es un equipo con buenos jugadores y buen entrenador. Veremos el once que elige Jagoba, porque muchas veces mete mucho centrocampista para tener juego interior. Son variantes que tenemos en cuenta, pero que no sabremos hasta antes del partido», subrayó sobre el conjunto mallorquinista.