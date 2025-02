Vicente Moreno: «Tengo la sensación de volver a casa»

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, ha asegurado que sus jugadores «quieren hacer cosas bonitas» en Liga tras la reciente eliminación copera ante la Real Sociedad del jueves. El conjunto navarro quiere empezarlo a partir de este lunes en Son Moix, donde le espera un Mallorca al que conoce bien.

«Tengo la sensación de volver a casa, donde pude estar tres años en los que vivimos cosas muy importantes. Evidentemente, es un partido especial y difícil. El Mallorca está haciendo muy buena temporada y está con 30 puntos», ha dicho sobre su regreso a Palma el próximo lunes.

Ha valorado el estado actual de su equipo de cara a la segunda vuelta: «Más allá de venir de perder o empatar tenemos una estabilidad competitiva como equipo y espero que eso aparezca». «Queremos ganar fuera y en casa. No haría diferencias en ese sentido. Para la estabilidad no hay que diferenciar. Hemos mejorado mucho fuera de casa respecto al inicio de curso, pero es cierto que no se ha traducido en continuidad de victorias, pero sí en dificultad de batirnos», ha afirmado sobre la falta de puntos a domicilio.

«Espero un partido ante un rival que saldrá a tope. Nosotros debemos salir igual o más. Es un equipo con buenos jugadores y buen entrenador. Veremos el once que elige Jagoba, porque muchas veces mete mucho centrocampista para tener juego interior. Son variantes que tenemos en cuenta, pero que no sabremos hasta antes del partido», ha dicho sobre el cuadro bermellón.