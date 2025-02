El actual Real Mallorca está firmando el peor arranque de segunda vuelta en Primera División, superando los peores registros localizados en las temporadas 1962/1963, 2002/2003 y 2012/2013. Este 2025 es el peor de todos porque además de no puntuar, tampoco ha marcado goles. Nada de nada. Sin contar la eliminatoria de Copa ni la derrota contra el Madrid en la Supercopa, el Mallorca reingresó en la Liga cayendo goleado ante el Villarreal por cuatro goles a cero, perdiendo por la mínima ante el Betis y cediendo frente al Atlético el sábado por dos goles a cero.

El desastre es más que evidente porque el equipo salvo algunos minutos donde los rivales le dejaron, no ha jugado a nada, ha perdido esa fiabilidad que demostró en la primera vuelta y no se identifica con ningún concepto de juego. Es como si el talento que tiene se hubiera evaporado y conceptos tan claros en defensa, transición y ataque se hayan esfumado como por acción de un vudú maligno. En estas jornadas no hay ningún jugador por encima del resto que tenga influencia en el juego y el gol no existe. Este Mallorca no pisa el área, no genera inquietud en los rivales y por si fuera poco es muy predecible detrás.

Cambio radical

Es difícil explicar este cambio tan radical y que ahora tiene la oportunidad de revertir con dos partidos en casa y volver a recuperar el espíritu de la primera vuelta. En esta segunda lo cierto es que los números sencillamente asustan, tres partidos, tres derrotas, ningún gol a favor y siete en contra. No tuvo una buena entrada de año después de las vacaciones de Navidad tras recibir una humillación en Pontevedra y la cosa siguió empeorando en la Supercopa. En 1963 perdió tres partidos consecutivos ante Málaga, Elche y Valladolid encajando 5 goles y marcando 1.

En la época moderna, el año 2003 los números eran tétricos, pero este curso se han superado. Esa temporada el conjunto bermellón de la mano de Gregorio Manzano empezó la segunda vuelta perdiendo por la mínima en Mestalla, siguió sin ganar ante el Celta (0-2) y jugó ante el Atlético para perder otra vez por dos goles a uno. Cero puntos de nueve posibles con un gol a favor, el anotado por Álvaro Novo y cinco en contra. El Mallorca ese año cerró la primera vuelta con 27 puntos, tres menos que la actual. También ganó la Copa del Rey.

La temporada 2012/2013 el Real Mallorca firmó un arranque de segunda vuelta tétrico. Perdió los tres primeros partidos (3-2) ante el Espanyol; 2-3 frente al Málaga y cayó en San Sebastián ante la Real por tres goles a cero. El club fue incapaz de visualizar el desastre que suponía mantener a Caparrós en el banquillo y cuando quiso actuar ya fue muy tarde.

El Mallorca descendió a Segunda División rompiendo con dieciséis años consecutivos en Primera. El equipo, al término de la primera vuelta, sumaba 17 puntos y ocupaba zona de descenso. Nada que ver con la buena posición actual. Los 30 puntos permiten ver la vida de diferente manera. Solo faltan doce para salvarse. A por ellos. Desde ya. Desde el lunes.