Jagoba Arrasate: «El segundo tiempo es la línea a seguir»

Jagoba Arrasate tiene un hilo del que tirar. El entrenador del Real Mallorca lamentaba la derrota sufrida este sábado ante el Atlético de Madrid, pero que cree que el segundo tiempo del Metropolitano puede marcar un nuevo punto de partida para el equipo y que le sirva como punto de apoyo, sobre todo ahora que se aproximan dos encuentros consecutivos en Son Moix. El técnico vasco reconocía que esta nueva caída sigue rebajando el ánimo y la confianza del grupo, aunque cree que hay tiempo de sobra para volver a levantarse.

«En la segunda parte hemos tenido más coraje y más fútbol y hemos metido el miedo en el cuerpo al Atlético. Es verdad que es otra derrota más, pero con lo que viene lo del segundo tiempo puede ser un punto de inflexión», comentaba Arrasate. «En el primero hemos inquietado muy poco, pero en el segundo sí hemos tenido opciones. De eso se trata, de generar más. Luego su segundo gol lo vuelve a afear un poco todo porque estábamos cerca de poder empatar. Había que interpretar mejor la salida de balón, que no era clara. Necesitábamos más a los interiores y por los carriles jugar en campo rival y hemos tenido personalidad para hacerlo. Se ha juntado todo porque el Atlético también tenía el marcado a favor y podía echarse un poco más atrás porque es muy fuerte a la contra», resumía el entrenador del Mallorca.

Preguntado sobre cuál es la carencia que más le preocupa ahora mismo del Mallorca, Arrasate no selecciona. «Todo. Las cinco derrotas, encajar goles, no hacerlos. Por eso digo que el segundo tiempo debe ser nuestra esperanza. De eso nos encargaremos esta semana. El ánimo es bajo pero esa es mi labor. Ahora viene dos partidos clave en casa y los puntos pueden llegar otra vez. Esos encuentros van a tener mucha importancia para nosotros. Debemos dar ese paso adelante en nuestro estadio, hacernos fuertes ahí. Y en eso vamos a centrarnos. Esos dos partidos no dirán si va a ser carne o pescado».

Sobre la dura entrada de Gallagher a Jan Salas, el entrenador del Mallorca lanzaba otro dardo: «No he visto la jugada, pero cuando te ha pasado tantas veces se te hace raro que no revisen. Este año en situaciones parecidas el VAR ha entrado y nos hemos quedado con diez varias veces».