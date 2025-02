El Mallorca encadena una nueva caída

El Mallora sigue estancado, sin ganar, sin marcar y perdiendo. Esta jornada ha caído ante el Atlético en un partido donde fue invisible en el primer tiempo y reaccionó tras el descanso con fútbol y oportunidades, pero sin goles. El tanto de Lino a los 25 minutos fue una losa imposible de superar. El de Griezmann en el 93 fue ya para la galería y con el partido roto (2-0). Hay partidos que se complican desde el principio, pero ante el Atlético no fue así. El choque en el Metropolitano se fue enredando con el paso del tiempo cuando el once bermellón dio un paso atrás y el rival cinco hacia adelante. Pero hasta el minuto veinte el equilibrio marcó la tónica de la función, incluso en los primeros minutos era el once de Arrasate el que tenía más el balón y hasta por momentos obligaba al Atlético a defender cerca de su área.

Simeone se quitó la cazadora en un claro síntoma de que algo no funcionaba y es que el Mallorca arrancó el choque exhibiendo valentía, garra, posicionamiento y carácter. La muralla de cinco atrás se situó un par de metros por delante de su posición habitual lo que empezó desarbolando al cuadro rojiblanco. Pero tocar y mover la pelota es la primera parte del plan, la segunda es llegar, tener cierta presencia en las inmediaciones del área del contrario y ahí es donde las luces se apagaban. Ahí es donde el Mallorca no cristalizaba el dominio. Y ahí es donde poco a poco el juego se va diluyendo. Y después de quince minutos y dos saques de esquina de cada equipo sin consecuencias, el Atlético también se quitó la chaqueta y decidió inclinar el campo a su favor. La defensa dio un paso adelante, la presión de las escuadra rojilla ya no era tan alta y las carreras empezaron a tomar la dirección del área de Greif. El Mallorca renunció a jugar en campo rival y empezó a centrar sus esfuerzos en defenderse y cuando esto ocurre suelen aparecer las malas noticias. A los 19 minutos Sorloth aprovecha un balón de Julián Álvarez para obligar a intervenir por primera vez a Greif de forma contundente. El portero evitó el uno a cero, pero el Mallorca seguía desaparecido del campo. Con el paso de los minutos no su juego no era identificable, había perdido la fiabilidad del principio y vivía en su campo peligrosamente. Es cierto que el Atlético sabe hacer esto, meter al rival atrás y por momentos agobiarle con llegadas por banda con Lino y Giuliano y internadas desde el centro con Julián Álvarez. Argumentos tiene de sobra para generar problemas. El guion era el esperado y en esta tesitura solo faltaba el gol. Y este llegó a los 25 minutos tras un robo de Giuliano en la zona ancha. Darder entrega a Muriqi y el atacante, que lejos del área pierde gran parte de sus virtudes, termina por los suelos. A la carrera del hijo de Simeone le da cobertura Sorloth y Lino se cruza para anotar en el palo largo y poner por delante a su equipo (1-0). No por esperado dejó de ser un golpe. Y lo que es peor, el Mallorca no reaccionó en lo que restaba de primer tiempo. Solo Greif a los 38 minutos se hizo merecedor de una mención especial tras una parada espectacular ante Giuliano. El eslovaco despejó un tiro a bocajarro y mantuvo a su equipo en el partido. Pero el equipo hacía tiempo que había dimitido del partido. Lo mejor fue la llegada del descanso y caer solo por la mínima. En la segunda parte el Mallorca tuvo un arranque de nuevo con dudas, pero se fue estirando, creyendo, dotando de fe a su juego. Definitivamente dio un paso adelante, sobre todo con la entrada de Navarro y Asano, que a su vez empujaron a Darder y Dani. El equipo rojillo empezó a vivir más en el campo rival, a generar peligro y a llamara la puerta de Oblak. Y quien llamó más fue Darder que estrelló hasta dos balones en el larguero, uno escorado en la línea de fondo y otro de tiro de falta obligando a Oblak a emplearse a fondo. La tuvo también Dani en un tiro desde la frontal tras una gran acción de Asano y Navarro. Definitivamente el Mallorca llamaba al gol, pero no se dio. Jan Salas debutó con el Mallorca y Simeone pedía al público que apretara. Griezmann con el partido roto, sentenció en el 93. El Mallorca no gana desde el 21 de diciembre de 2024. Sigue estancado.