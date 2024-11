El central del RCD Mallorca Martin Valjent señaló que el empate «sería más justo» tras lo ocurrido en la victoria del Atlético de Madrid frente al conjunto bermellón (0-1).

«El partido se decide por una contra, al final la encajamos y los partidos contra este equipo son duros, ha sido muy igualado y creo que el empate sería más justo», indicó el eslovaco.

«Es un portero de grandísimo nivel, no lo descubrimos ahora y son los partidos en los que si no tienes un poco de suerte en las áreas no es fácil, aunque hemos podido crear alguna ocasión más», sentenció el defensa del Mallorca.