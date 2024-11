Arrasate: «Hemos hecho un mal partido»

Jagoba Arrasate no ha querido poner paños calientes a la derrota. «Hemos hecho un mal partido. No hemos estado cómodos en ningún momento del encuentro. Pensamos que podíamos conseguir un punto, que era un buen botín visto lo visto, pero ha llegado esa jugada desgraciada que ha supuesto el gol de ellos y luego ha sido imposible». El técnico de Berriatua se refirió también a los problemas de Valery que le impidieron comenzar el encuentro teniendo que ser sustituido por Chiquinho. «Teníamos la idea de empezar con Valery y aprovechar su velocidad, sus diagonales y su re mate para crear peligro, pero ha tenido un pinchazo y no ha podido jugar».

Respecto al rival, Arrasate reconoció que «ellos han apretado bien. Podíamos buscar la espalda de ellos pero no lo hemos hecho y luego con los cambios teníamos en principio más opciones pero ha llegado el gol y ya ha cambiado el guión del partido. Ha sido un choque más de segundas jugadas que de combinaciones». El entrenador bermellón reconoció que el equipo había llegado justo a este choque tras el exigente encuentro del lunes frente al Athletic de Bilbao. «Había algún jugador que no estaba para jugar de inicio como Muriqi y algún otro que ni para eso como Mojica, que esperamos recuperarlo para el partido que viene. Jugar el lunes y el viernes no es lo ideal, eso seguro.», reconoció y además añadió respecto a la tragedia de Valencia. «Nosotros no somos quienes decidimos pero el fútbol no es hoy lo más importante y además hemos jugado mal».

La lectura positiva del entrenador del Real Mallorca fue que «ahora el equipo tiene casi diez días para preparar el encuentro tan bonito frente al Atlético de Madrid». El valenciano Toni Lato dijo que «están siendo unos días muy difíciles por toda la gente que está sufriendo y la pérdida de un compañero» en referencia al fallecimiento de José Villarejo, excanterano del Valencia CF. Manu Morlanes dijo que había que hacer autocrítica. «No hemos estado nada finos en ataque y nos ha costado mucho llegar salvo las dos acciones de Chiquinho y el remate de Muriqi». El centrocampista criticó que el equipo tuviera que jugar lunes y viernes. Pablo Maffeo también mostó su disconformidad con el horario. «Ellos han logrado el gol tras un rebote. Llevamos un buen campeonato y haber jugado el lunes no creo que haya influido porque han entrado piernas nuevas, pero quien pone los horarios que se lo haga mirar».