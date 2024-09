Fallece Pedro García histórico aficionado del Real Mallorca y de la peña es Berros

El Real Mallorca ha perdido a un seguidor histórico. Se trata de Pedro García, de la peña Es Berros, una de las más populares del club bermellón. La noticia la ha comunicado su compañero Pep a través de la red social X en la que informaba del fallecimiento: «Amb el cor desfet vos vull comunicar que avui ens ha deixat el nostro estimat Pedro Es Berro. Segur que ja està allà dalt fent desastres i fent riure a tothom. Res será igual sense tu. Ests historia del Real Mallorca», escribía Pep, alma de la Penya es Berros.

Desde la publicación de este tuit, los mensajes se han indo encadenando uno tas otro ya que el seguidor era muy conocido en la gran familia bermellona. Todos han mostrado su sorpresa por la noticia y la terrible sensación de pérdida que supone el adiós de un aficionado incondicional, que apoyó siempre al equipo y que lo hizo con un sentido del humor inigualable.

Muchos han sido los disfraces que ha lucido en las gradas para animar todavía más a la zona en la que veían los partidos, ideas que salían, como él siempre decía, «después de darle muchas vueltas por los pasillos del Augusta». De hecho, Pedro era acomodador de la popular sala de cines de la plaza de España y era habitual también que todos los aficionados que acudían al Augusta cruzaran algunas palabras con él y con Pep sobre la actualidad del Real Mallorca.

Pep y Pedro, de la penya es Berros, en una imagen captada las gradas de Son Moix.

El fallecimiento se ha producido en la mañana de este lunes en una clínica de Palma donde permanecía ingresado. Años atrás había sufrido una enfermedad de corazón, de la que se había recuperado bien, perdiendo peso y logrando hacer largas caminatas por el Passeig Marítim de Palma.

Hacía prácticamente dos años que se había jubilado como acomodador del Augusta, actualmente tenía 68 años de edad, y su gran pasión eran su familia y el Real Mallorca. Dejó dicho a sus más cercanos que no deseaba ningún tipo de funeral y que si le pasaba algo algún día todos sus amigos brindasen por él. En el próximo partido ante el Villarreal se cumplirá su deseo y Pep y Tolo de la peña es Berros y todos sus amigos le rendirán un merecido recuerdo.

Su gran amigo Pep declaraba estar completamente roto por la noticia. «No me lo esperaba. Cuando su mujer me ha llamado para contármelo no me lo podía creer. Agradezco todas las muestras de cariño que recibimos en estos momentos. Era como un hermano para mí», explicaba. Descanse en paz Pedro García.