Jagoba Arrasate Elustondo afronta un nuevo reto en su carrera deportiva. Una travesía que ha recorrido, casi en su totalidad, en Euskadi. Este profesor de Primaria, delantero de equipos modestos y que comenzó su carrera como técnico a los 30 años en el pueblo en el que daba clases, abrirá el vestuario del Mallorca con una consigna: mejorar el trabajo de Aguirre. Pero no solo lograr la salvación, sino ofrecer mejor fútbol. Un juego más agradable para la vista. Para ello necesitará mimbres nuevos y encajar los que tiene. Ya hay pesos pesados (Rajkovic, Maffeo, Raíllo...) que podrían hacer las maletas. Y habrá más salidas. Sin el cobijo del futbol norteño, Jagoba asume el desafío. Sabe que Aguirre cumplió con el primer objetivo (la salvación), pero también que Ortells no se conformará solo con eso...A las pruebas me remito.