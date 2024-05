Jaume Costa deja el Real Mallorca después de tres temporadas

Jaume Costa deja el Real Mallorca. El lateral acaba contrato el próximo 30 de junio y es la primera baja confirmada del nuevo proyecto, por lo que no continuará en el club la próxima temporada. Concluye así un ciclo de tres campañas en el que el veterano jugador valenciano ha ejercido como uno de los pesos pesados de la plantilla y como uno de sus capitanes.

Jaume Vicent Costa Jordà (Valencia, 1988) llegó a Son Moix durante el verano de 2021 procedente del Villarreal, donde había dejado una profunda huella. Venía de ganar el primer título en la historia del club castellonense, la Europa League, y de ser uno de los jugadores que más partidos oficiales ha disputado con el conjunto groguet. Desde entonces ha jugado 95 encuentros con el Mallorca, 87 de Liga y 8 de Copa del Rey, en los que solo le ha faltado una cosa: marcar algún gol.

«Me voy contento, satisfecho y orgulloso de mí mismo y del club que hemos formado», asegura Costa en una declaraciones a los medios del club. «Estoy feliz porque vine para dos años y al final han sido tres. Hemos conseguido crear una estabilidad institucional que cuando vinimos yo creo que era el primero de los objetivos. Feliz porque he conseguido una estabilidad emocional también aquí. Pensé que cuando salía de Villarreal no iba a volver a ser importante en otro club y aquí lo he sido. Feliz y agradecido a todas esas personas que confiaron en mí en su momento y que han seguido confiando para que yo pudiese ser este año uno de los capitanes del equipo, y a esos entrenadores que han confiado en mí en el terreno de juego», añade.

El futbolista también tenía un recuerdo para la afición del Mallorca en su despedida. «Desde un primer momento me ha apoyado, me ha animado, me ha motivado en los momentos buenos y malos. Como dijo el míster, todos estamos de paso menos el club y la afición. Que eso perdure, que sigan ilusionándose y que ojalá pueda ver al Mallorca consiguiendo cosas muy bonitas en un futuro», señalaba.

Costa, que el pasado mes de marzo cumplió 36 años, había manifestado su deseo de continuar al menos otra temporada vistiendo de rojo, aunque el club entiende que su ciclo en la isla ha terminado y no prolongará el contrato que hasta ahora le mantenía ligado a Son Moix. Esta última campaña, tras la llegada de Toni Lato, es la que menos partidos ha jugado de inicio, aunque ha igualmente ha sido el undécimo futbolista más utilizado por Javier Aguirre en el campeonato de Liga, con 1682 minutos sobre el terreno de juego.

El defensa se va del Mallorca dejando otro dato histórico. Tras su último partido del pasado domingo en el campo del Getafe es el décimo futbolista de más edad que ha jugado en Primera División con la camiseta del club. Solo le superan en la lista, reciben actualizada, Iván Cuéllar, Miquel Àngel Nadal, Xisco Campos, Miquel Soler, Salva Sevilla, Manolo Reina, Pep Lluís Martí, Marcos Martín y Vicente Engonga.

Con la baja de Jaume Costa, el Mallorca se queda con un solo lateral izquierdo en la plantilla, por lo que la dirección de Fútbol que capitanea Pablo Ortells ya tiene otra zona que reforzar durante este mercado que acaba de comenzar y que, en el caso del club balear, se presume que va a ser muy largo.