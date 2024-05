Serbia convoca a Predrag Rajkovic para la Eurocopa

El Real Mallorca tendrá representación en la Eurocopa que se jugará este verano en Alemania. Serbia ha anunciado este martes la lista de 24 convocados para el torneo que tendrá lugar entre el 14 de junio y el 14 de julio y en ella aparece Predrag Rajkovic, que será uno de los tres porteros del combinado balcánico.

El seleccionador serbio, Dragan Stojkovic, ya tiene claros sus planes para la Eurocopa y apuesta por Rajkovic, que peleará por un puesto con Vanja Milinkovic-Savic (Torino) y Dorde Petrovic (Chelsea). El guardameta bermellón, que ya estuvo en el pasado Mundial de Catar, se mantiene así en los planes de un combinado que competirá en el grupo C del torneo frente a Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca.

Otra de las opciones que tenía el Mallorca en Serbia era la de Matija Nastasic, aunque el central finalmente no ha encontrado sitio en la lista del técnico. Pese a que había recibido alguna llamada del combinado recientemente, no juega en él desde marzo de 2022. Algo similar ocurre con Nemanja Radonjic, que no va con su país desde noviembre de 2023.

📋🇷🇸 FINAL SQUAD FOR #EURO2024. 🏆🇩🇪 pic.twitter.com/A1QY3mLKZp — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 28, 2024

Internacional con Serbia en 31 ocasiones, Rajkovic disputó el último partido con su país el pasado 25 de marzo en Chipre. El portero, de 28 años y con contrato en el Mallorca hasta 2026, ha vuelto a ser titular esta temporada a las órdenes de Javier Aguirre y solo se ha perdido dos encuentros del campeonato. El de Mestalla previo a la final de Copa, en el que el técnico le dio minutos a Dominik Greif, y el de la última jornada en Getafe, en el que debutó en Liga Iván Cuéllar.

Rajkovic es uno de los futbolistas del Mallorca que van a estar en el escaparate durante el verano. Más que nada, porque ocupa una de las posiciones mejor cubiertas de la plantilla a la que además se va a reincorporar Leo Román después de una exitosa cesión al Real Oviedo, en Segunda División.

El portero llegó al Mallorca durante el verano de 2022 procedente del Stade Reims de la Ligue 1 y desde entonces ha sido un fijo bajo el larguero bermellón, donde ha destacado por su buen rendimiento y su regularidad en la mayoría de partidos. En su segunda campaña en la isla ha encajado 43 goles.