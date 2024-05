Javier Aguirre: «Parecía que era Osasuna quien se estaba jugando la permanencia»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, calificó de justo el resultado. «En la primera parte fueron mejores ellos, encontraron espacios y nos metieron el gol. Nos entraron nervios y prisas y en la segunda mejoramos respecto a la primera, no sé si fuimos mejores que ellos, pero mucho mejor que en la primera parte y el resultado lo considero justo».

Aguirre se refirió a la ausencia de Muriqi. «Vedat está teniendo un año complicado y se ha perdido varios partidos por lesión aunque ésta ausencia ha sido por tarjetas. Sin él hemos ganado también y valoro mucho el trabajo de los otros dos delanteros centro como son Larin y Abdón». El miércoles el Mallorca puede certificar la permanencia si el Cádiz no gana en el Sánchez Pizjuán: «Veremos mañana (por hoy) qué resultado se da en el Sevilla-Cádiz, pero de todas formas jugaremos con mucha seriedad contra el Almería porque la afición se lo merece. No sé si veré el partido porque no es bueno para el corazón».

Aguirre no quiso responder a la pregunta de ese soliloquio que hizo en la primera parte y se salió por peteneras. En cuanto, al rival, se deshizo en elogios hacia su exequipo. «Osasuna fue a por todas. Parecía que ellos eran quienes se jugaban la permanencia y me gusta esa filosofía». Y respecto al cambio entre los primeros 45 minutos y la segunda parte, ha explicado: «No he echado bronca a los jugadores en el descanso. Esta vez no».

El entrenador mexicano aseguró que «el punto es bueno porque íbamos perdiendo y el panorama era gris, como el día. Por el esfuerzo de los jugadores el empate es justo porque ninguno de todos los que han jugado se merecían perder». Por último, Aguirre señaló que «hasta que la temporada no esté cerrada y la permanencia hecha no puedo valorar este año».

Sergi Darder, que fue titular y jugó los 90 minutos, logró el primer gol de la temporada. «En la primer aparte ellos han sido superiores, es justo reconocerlo. No podíamos hacernos con el balón porque presionaban muy fuerte y además nos superaban con paredes por el centro. En la segunda, no sé si por los cambios o por otra razón hemos mejorado mucho y hemos sido superiores». En cuanto a su gol, el futbolista de Artà era sincero: «No sé ni cómo ha entrado el balón. Ha pegado en un defensa y ya veremos si me dan el gol o no. Ojalá que sí. En la primera parte he tenido otra mucho más clara y ésa sí que la tenía que haber metido». A nivel general, Darder reconoció que el equipo aún está sufriendo las consecuencias de haber perdido la final de Copa. «El golpe fue muy duro y nos está costando mucho superarlo y se ha visto en estos últimos partidos».

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, también valoró como justo el partido. «El análisis es claro. Hemos sido mejores la primera parte, el Mallorca nos ha superado en la segunda y el empate es justo». En cuanto a su futuro, no valoró el posible interés del Mallorca. «Parece que algunos van a entrenar a más de un equipo o que un equipo va a tener más de un entrenador. Ahora estoy centrado en mi equipo».