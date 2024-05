Arrasate agradece las palabras de Aguirre

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha manifestado, sobre los elogios de Javier Aguirre, que tiene la costumbre de «escuchar a todos los entrenadores». «Le agradezco esas palabras y le daré las gracias. Tengo buena relación desde hace tiempo y es un entrenador que ha escrito páginas muy exitosas en la página de Osasuna y será bienvenido», manifestó.

En el plano deportivo indicó que las últimas tres jornadas de Liga «dan para mucho», empezando por el choque de este martes ante el Mallorca en el que su equipo intentará volver a la senda del triunfo.

Según Arrasate, su equipo llega «con la sensación» de que hizo «un buen partido» en Bilbao, pero «con la pena de no haber ganado».

«Han pasado pocas horas, hemos hecho un entrenamiento muy liviano y haremos cambios, como es normal, pero queremos dar continuidad a esas buenas sensaciones y conseguir una victoria en casa», destacó. El técnico rojillo dirigirá su penúltimo partido en El Sadar: «Lo intentaremos, queremos ganar los dos, pero para eso hay que ganar el primero ante un rival que pocos le vencen y nadie le gana fácil. Han empatado muchos, es difícil de batir y viene de ganar».



Sobre los dos goles encajados en San Mamés, dijo: «Claro que tiene cura, son diferentes errores. El segundo no sé si es error o si es una desgracia. El primero sí creo que lo es, de concepto. Hablé con Valverde y también estaba muy cabreado con su segundo gol recibido. Esto es un juego de aciertos y errores. A veces, con no cometer errores, te vale para ganar».

«Fuimos valientes en un campo en el que solo el Real Madrid ha ganado allí. Por momentos defendimos bien lejos de portería. Normalmente, Sergio Herrera no suele tener mucho trabajo en San Mamés. En ataque hicimos dos goles y situaciones de peligro, eso es un poco lo que queremos», subrayó.

De la acumulación de partidos, Arrasate afirmó que «es algo que no se entiende muy bien». «En una semana juegas tres partidos, además muy seguidos. Es lo que hay y para eso está la plantilla, refrescaremos el equipo», agregó.

Sobre la posible pena máxima no pitada sobre Rubén García en San Mamés, apuntó: «He visto el pie de Rubén y me parece un penalti muy claro. Lo vimos todos y tampoco voy a decir aquí algo que me pueda perjudicar. Entiendo que son difíciles para el árbitro de campo, pero se me hace muy extraño que desde arriba no se revise o se decida que no era penalti». Arrasate también destacó que el Mallorca, «a nivel defensivo», es «de los mejores, quitando los equipos grandes. Recibe muy pocos goles, siempre pierde por la mínima».