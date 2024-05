Una nueva joya para el Real Mallorca

El Real Mallorca se ha avanzado a clubes de primer nivel y tiene ya perfilado el fichaje de la joya de la cantera del fútbol griego y que milita en el Paok de Salónica, Anastasios Sidiropoulos. El futbolista, de tan solo 15 años, es internacional Sub 17 y su elevada estatura, 187 centímetros, además de su potencial desde la línea de tres cuartos y en el interior del área han despertado el interés de muchos equipos, entre ellos, Borussia, Chelsea y Liverpool.

El jugador, que todavía no pude firmar contrato profesional porque no tiene los 16 años cumplidos, (los cumple en junio) ha decidido junto con su familia que ha llegado el momento de cambiar de aires y el club donde desea recalar es el Mallorca y así se lo ha hecho saber al Paok, que durante estos últimos meses ha intentado atarlo definitivamente sin que haya sido posible. Así lo ha indicado también la prensa griega, a la que llamaba especialmente la atención que el futbolista no llegara a concretar su renovación. Anastasios pasaría a engrosar las filas del equipo juvenil, aunque el fichaje se hace con la clara intención de que sea un futbolista que a corto plazo pueda tener ya protagonismo en el primer equipo.

Sidiropoulos ha sido el mejor jugador juvenil de Grecia y con su envergadura unida a su potente zurda, le confieren un enorme potencial y el Mallorca ha sido uno de los clubes que lo ha seguido.

El Mallorca no suele apostar por futbolistas extranjeros en la categorías inferiores en la actualidad y son muy contadas las operaciones que lleva a cabo. Cuando lo hace es porque ve un futuro y la posibilidad de sacar un buen rendimiento deportivo a corto plazo.

El Paok ha intentado en los últimos meses que el jugador no se comprometiera verbalmente con nadie y que esperara a tener los dieciséis años para que firmara su primer gran contrato, pero el futbolista se mantuvo firme en su idea y no firmó ningún tipo de documento según han señalado los medios de la capital griega.