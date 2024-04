Agentes de la Policía Nacional han expulsado a dos seguidores del Real Madrid que, supuestamente, habían accedido al estadio con dos entradas falsas que adquirieron por internet, durante el encuentro que el conjunto blanco disputa ante el Real Mallorca en el estadio de Son Moix. Al final de la primera parte, los agentes se han llevado a los aficionados del conjunto blanco al tener constancia que dos seguidores del Mallorca habían denunciado la imposibilidad de acceder a su localidad habitual.

«Soy copropietario y cuando fui a entrar me dijeron que mi entrada ya había sido validada. Entonces me comentaron que comunicara la incidencia a una taquilla de Tribuna Este, pero no me hicieron caso. Al final fue a la Policía que les obligaron a ceder nuestros asientos que habían ocupado de forma ilícita», ha comentado el abonado número 10.028 que ha ido acompañado al encuentro por su ahijado.

Los agentes de la Policía Nacional expulsaron a los dos 'infiltrados' a la voz de «salgan, deben acompañarnos». Cerca del descanso, los dos seguidores del Mallorca pudieron disfrutar de un partido que ha despertado una gran expectación y que provocó que más de 23.000 seguidores se acercaran hasta Son Moix.