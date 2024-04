Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió al inglés Jude Bellingham, al reconocer que «ha bajado el nivel de goles pero no el rendimiento», convencido de que pronto volverá a ser clave con sus tantos.

«Lo que ha bajado Bellingham han sido los goles que hizo, que fueron una sorpresa para todo el mundo. El hecho de macar 20 goles en el primer tramo de la temporada», analizó en rueda de prensa Ancelotti en la Ciudad Real Madrid.

«Ahora hace su trabajo de interior o mediapunta, ha bajado su nivel de goles pero no el rendimiento. Viene de jugar con su selección, lo hizo contra el Athletic y no le falta nada que no sea marcar goles, pero antes o después los volverá a marcar», añadió.

Junto a Bellingham, Ancelotti recomendó no ser muy críticos con jugadores como Erling Haaland o Kylian Mbappé por el bajo rendimiento que dejaron en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

«Hay que tener un poco más de calma», aconsejó. «La verdad es que estas grandes estrellas en el primer partido no han llegado a su máximo nivel pero hay otros partidos. Cuidado con esto, con Haaland, con Mbappé y con Bellingham», avisó.

El técnico madridista solamente puso el foco en el encuentro en Mallorca, convencido de que será clave en la conquista del título liguero. No desveló si realizará rotaciones. «Espero un partido difícil, competido, luchado. Vamos a jugar contra un equipo que tiene un compromiso y una actitud colectiva extraordinaria. Esperamos un partido intenso en el que tenemos que igualar el compromiso que el rival hace muy bien», dijo. «No sé lo que le puede afectar al Mallorca la derrota, creo que en ningún sentido porque tiene la oportunidad de conseguir la salvación lo antes posible y para nosotros es un partido vital para ganar LaLiga lo antes posible».

«Esta semana nos jugamos mucho pero tenemos la misma confianza que hace algunos días, exactamente la misma, pensando que el de Mallorca es un partido vital para ganar LaLiga», añadió.

No ve 'Carletto' un bajón físico en su plantilla por la imagen dejada en la segunda parte ante el Manchester City: «Los datos físicos después del partido son buenos. Hicimos muchos sprints, a nivel físico estuvimos bien. En la segunda parte bajamos un poco, también porque teníamos la ventaja de 2-1 que queríamos manejar. El equipo físicamente está muy bien».

«Tengo mi opinión como todos, lo bueno del fútbol es que no hay una universidad, todos pueden opinar pero no hay examen. Si hago un examen de medicina me dirán que estudie y vuelva en septiembre. En el fútbol cada uno puede opinar y hacer su evaluación del partido. Esa universidad la voy a pasar. Voy a superar el examen del fútbol», bromeó.

En cuanto a nombres propios de su equipo, Ancelotti ve al croata Luka Modric, que se perfila titular en Mallorca, en buen momento. «Lo que veo es aún mejor, en su mejor momento de forma física. Está muy bien como muestra todas las veces que lo meto, sea como titular o como revulsivo. Es un momento físico muy bueno para él», dijo.

Y pese a dejar en el banquillo a Nacho Fernández en momentos importantes, dejó palabras de ánimo al capitán: «Ha jugado muchos partidos, ha sido muy importante porque es Nacho, siempre fiable. Cuando juegas muchos partidos cometes errores también, pero sigue siendo un jugador con mucha confianza y experiencia. Ha sido útil y lo será en los próximos partidos».

Por último, satisfecho por el rendimiento de Rodrygo en banda izquierda ante el City, tras no descartar al brasileño por un golpe sufrido el jueves, elogió a Vinícius por dejar la banda y entender las necesidades del equipo.

«Es una opción, una oportunidad porque en ese sentido Vinícius es muy humilde, entiende lo que puede ser bueno para el equipo. Ha jugado más por dentro, no necesita demasiados toques para marcar un gol. Es suficiente un movimiento rápido que hace muy bien. Antes de tomar la decisión hablé con los dos y estaban de acuerdo», desveló.