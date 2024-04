«O ponemos las dos o ninguna». La polémica de las banderas ha estallado en Felanitx, con el Real Mallorca y el Athletic como protagonistas. Todo ha empezado en X (Twitter), cuando un usuario residente en el pueblo ha expresado su decepción a la alcaldesa del municipio, Catalina Soler, después de que no se haya colgado la bandera del Mallorca en el Ajuntament.

«Nos hace falta la bandera en el ayuntamiento, alcaldesa», ha indicado el internauta @xiscolladoa. La respuesta de Soler no se ha hecho esperar y sin duda, no ha gustado a muchos de los aficionados del Mallorca. «En Felanitx o ponemos las dos o ninguna. Tenemos la peña San Mamés que este año celebra su 40 aniversario. El Ayuntamiento es la casa de todos», ha señalado la alcaldesa.

«Claro, San Mamés es de Mallorca. Da igual, no esperaba mucho de Felanitx la verdad», ha respondido muy decepcionado el usuario ante las palabras de Soler. Sin duda, no ha sido el único que se ha sentido así, ya que numerosos internautas han expresado su enfado ante la decisión adoptada por la alcaldesa del municipio.

«Telita, se ve que los bilbaínos caen mejor en nuestra isla», «En Bilbao no hay ninguna del Mallorca, Catalina» o «No creo que su ayuntamiento esté obligado a colgar nada, pero por la misma regla de tres debería celebrar oficialmente todas las fiestas religiosas, no sólo las cristianas», han sido algunas de las contestaciones que ha recibido la alcaldesa.

Por otra parte, la alcaldesa ha indicado a Ultima Hora que nadie ha hecho ninguna petición formal para colgar la bandera en el ajuntament. Soler ha explicado que la peña del Mallorca de Felanitx, situada en el Parc Café, sí la han colgado y además, pondrán varias pantallas para que la gente pueda ver la final de la Copa del Rey.