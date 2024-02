Valverde: «Es un dolor de muelas enfrentarte al Mallorca»

Ernesto Valverde aseguró que enfrentarse al Real Mallorca, como hará este viernes el Athletic Club en San Mamés en choque liguero (21.00 horas), «es como un dolor de muelas» ya que el bermellón «es un equipo con un gran espíritu que le inculca su entrenador», Javier Aguirre. «Es un dolor de muelas enfrenarse a ellos porque pelea todos los balones, monta unas líneas difíciles de pasar y te monta unas contras con gente de calidad y fuerza», avisó Valverde en Lezama, en la rueda de prensa previa al partido, una comparecencia en la destacó continuamente las virtudes del conjunto bermellón.

Recordó que en los tres últimos partidos el Athletic sólo le ha marcado al Mallorca «un gol, en el descuento y para empatar». «No le hemos conseguido ganar», dijo el técnico rojiblanco.

Valverde aseguró que no tenía «nada que decir sobre el partido de Copa» del Rey del miércoles ante el Atlético de Madrid, la ida de las semifinales que disputará en el Civitas Metropolitano, después de que el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Alonso Martínez, haya acordado rechazar la petición del Atlético de Madrid de retrasar el partido ante el Athletic del miércoles día 7.

«Tenemos mañana un partido lo suficientemente importante para nosotros como para que nos centremos en él», reiteró en varias ocasiones, ante la necesidad de su equipo de sumar tres puntos tras dos jornadas sin ganar que le han alejado de las posiciones de la Liga de Campeones de la tabla a las que se había aupado con anterioridad.

«Ahora nuestra prioridad es la liga y todos tenemos necesidad de sumar, No hace falta estar mirando todo el día la clasificación, pero se trata de ser ambiciosos y de ir sumando de tres en tres. Pero eso cuesta, a nosotros y a los demás. Nosotros tenemos que hacer un partido redondo para sumar los tres puntos», avisó.

«Los del Mallorca son partidos cerrados y difíciles para el rival. Tiene mucha paciencia, te espera pero luego te va a buscar en momentos determinados y te va a buscar alto», apuntó, admitiendo que el conjunto balear pueda optar por salir con el balón jugado, aunque no cree que siempre.

«Darder, Costa y los delanteros ... tienen jugadores para hacer muchas cosas, si no le aprietas y les haces estar incómodos puede salir con el balón. Aunque no le veo yo al Mallorca sacando todos los balones jugados. En muchas ocasiones va a lanzar a sus delanteros», diseccionó al conjunto de Aguirre.

Sobre su equipo, avanzó que Íñigo Ruiz de Galarreta ya se ha incorporado al trabajo de grupo pero tiene «duda» de cómo están otros lesionados, como Unai Gómez, Iñigo Lekue y Alex Berenguer, con los que prefiere esperar para saber si estarán o no en la convocatoria.

Y de Peru Nolaskoain, que ha sido traspasado al Eibar, ha comentado que «Peru quería salir porque que no había jugado demasiado y pensábamos que era una buena salida para él, que terminaba contrato».