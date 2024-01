Nacho Vidal, fichaje inminente

Nacho Vidal, futbolista de Osasuna, se perfila como el primer refuerzo del Real Mallorca en este mercado de invierno. El defensa, cuya incorporación está muy encarrilada pese a que su anuncio podría dilatarse hasta inicios de la semana que viene, llegará en calidad de cedido para cubrir el lateral derecho de la zaga, algo mercado tras la baja por lesión de Pablo Maffeo.

Nacho Vidal tiene contrato con Osasuna hasta 2025, pero en lo que va de temporada apenas ha entrado en los planes de Jagoba Arrasate y este jueves ya ni siquiera ha entrenado con el conjunto navarro en Tajonar. El jugador, de 29 años y con pasado en las categorías inferiores en el Valencia, disponía de otras opciones tanto de Primera como de Segunda División, aunque la entrada en escena del Mallorca le ha abierto un nuevo escenario en estas últimas semanas del mercado.

«No me aseguran nada, pero hay buena respuesta por parte del club», señalaba la semana pasada Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, cuando le preguntaban por las dos peticiones que había realizado a la dirección deportiva. Les di mis preferencias en una lista que me mostraron de más o menos seis jugadores. Creo que vendrán. Las prisas no son buenas y hay que decidir bien», comentaba el mexicano, que en los próximos días debería tener a un chico nuevo en la oficina.