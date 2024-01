El Real Mallorca abre la ventana del mercado

Uno de los nombres que se han puesto sobre el tablero en las últimas horas es el de Sergi Darder, una vez que se destapó el interés de clubes como el Girona o el Villarreal por contar con el artanenc en la segunda vuelta del campeonato. En principio, el Mallorca no parece dispuesto a dejar salir al futbolista, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de la apuesta que realizó por él hace solo unos meses. Darder todavía no ha encontrado su mejor versión en el Mallorca y parece haberse caído del once tipo de Javier Aguirre en las últimas jornadas, pero el club sigue confiando en sus prestaciones y espera que en la segunda mitad de la campaña tenga un papel mucho más relevante. Hasta el momento ha sido titular en once ocasiones aunque solo ha completado seis partidos sobre el terreno de juego.