Javier Aguirre vaticina un partido «muy duro» para el Real Mallorca

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha afirmado que el partido de este domingo ante el Almería en el Power Horse Stadium será «muy duro» para su equipo, y advirtió que tendrán que tener «muchísimo cuidado» ante un rival que no ha ganado ningún partido de LaLiga EA Sports.

El Mallorca sumó los primeros tres puntos en su estadio de Son Moix la pasada jornada ante el Sevilla (1-0) con un gol de Cyle Larin. La victoria ha reforzado la moral de los bermellones, según ha explicado el técnico mexicano: «He visto esta semana a los jugadores entrenando con la misma intensidad y compromiso, pero mucho más relajados, sin la tensión de otros días, como yo mismo, por supuesto. Hacemos bromas y hasta te atreves a ver la clasificación, que antes no la queríamos ni mirar».

El «Vasco» insistió en que el Almería será un rival complicado. «El hecho de no haber ganado todavía les hace doblemente peligrosos. Vi como jugaron en el Civitas Metropolitano (ante el Atlético de Madrid) y lo hicieron muy bien, de maravilla. En realidad, los números que tiene no reflejan realmente lo bien que juegan. Lo que hacían con Vicente (Moreno) lo siguen haciendo con Gaiza (Garitano). Tienen un ataque muy poderoso», explicó.

«Presionan muy alto -añadió- y tendremos que esperar hasta el final para saber si nos van a jugar con cuatro o con cinco defensores».

Con respecto al gol de Larin ante el Sevilla, Aguirre dijo que «por fin» el canadiense se quitaba el lastre de no haber marcado en Liga desde su llegada al club balear el pasado verano. El delantero norteamericano fue una de las apuestas del Mallorca en el mercado de fichajes, y hasta ahora no había celebrado ningún gol, a pesar de tener ocasiones en los partidos que ha jugado. «Se ha quitado ese lastre y ojalá a partir de ahora sea capaz de ser el Larin que esperábamos todos. Puede fallar, como todos, pero el ánimo no debe decaer nunca. Y en eso insisto mucho», apuntó el entrenador de los bermellones.

Aguirre, asimismo, confirmó las bajas por lesión de Vedat Muriqi, Martín Valjent y Toni Lato para el partido ante el Almería. También se refirió al lateral hispano-argentino Pablo Maffeo. «Los informes de los médicos en el caso de Martin no son optimistas y estará de baja un mes y medio; en cuanto a Toni, que también tiene una lesión muscular, es probable que lo recuperamos antes. Con respecto a Pablo diría que no está al cien por cien, pero si juega en Almería lo pincharemos con analgésicos para que soporte el dolor si juega», remarcó Javier Aguirre.-