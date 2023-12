Son Moix: el reino del empate y el infierno del gol

Con el empate frente al Alavés del pasado fin de semana el Mallorca encadena ya diez partidos de LaLiga sin ganar, una racha que se acerca peligrosamente a la que firmó el equipo en la temporada 2012-13, con Joaquín Caparrós en el banquillo, cuando llegó a conectar once. En el caso particular de Javier Aguirre, la actual no es su mayor serie de partidos sin ganar en España. Entre enero y abril de 2005, cuando era entrenador de Osasuna, el mexicano llegó a pasarse doce jornadas seguidas peleado con la victoria, aunque justo después enganchó cuatro victorias consecutivas.