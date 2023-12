Javier Aguirre, sobre su futuro: «El mejor apoyo que puedo tener es que ganemos»

Con un tono pausado y un perfil más bajo de lo habitual, Javier Aguirre ha vuelto a ponerse este sábado frente a los micros para hablar del próximo partido del Real Mallorca. El mexicano, que solo tiene las bajas de Muriqi (lesión) y Dani Rodríguez (sanción), además de la duda de Pablo Maffeo, asegura que no ha recibido ningún mensaje por parte del club acerca de su situación, complicada por los malos resultados, y califica de «muy importante» el encuentro de este domingo (Son Moix, 14.00 horas) contra el Deportivo Alavés.

«El mejor apoyo que puedo tener es que ganemos. Los resultados mandan», contestaba Aguirre a la pregunta sobre si había recibido algún mensaje de respaldo por parte de los máximos responsables del Mallorca. «Estamos en una zona fea y soy el primero en saberlo. No necesito ese tipo de mensajes. Veo a Pablo (Ortells) todos los días y tengo una relación fluida con Alfonso (Díaz) y Andy (Kohlberg). Hemos visto a entrenadores ratificados y al día siguiente los han echado. Y a otros estar en la picota en el entorno y estár más sólidos que nunca. En el fútbol nunca se sabe. A mí no preocupa que alguien de la directiva hable de mi continuidad y de si me queda un partido o dos. No es el caso», argumentaba.

Aguirre también se refería a la actitud de sus propios jugadores y a las palabra del técnico del Alavés, Luis García Plaza, que este viernes le señalaba como el hombre indicado para sacar al Mallorca de la mala situación por la que atraviesa. «Los futbolistas me muestran su respeto día a día. Son profesionales y están tranquilos. Entiendo que, sobre todo, están con el club. Y en cuanto a Luis, está más que calificado para hablar del Mallorca. Le aprecio mucho, entre nosotros hay muy buen rollo y mucho respeto», alegaba.

Con respecto al encuentro contra el conjunto vitoriano, Aguirre espera algo diferente a lo visto frente a Cádiz o Getafe. «Ellos tienen otra forma de jugar, en la que confían mucho, y nos podemos adaptar. Será un partido de tener la pelota, de intentar jugar al futbol», vaticinaba. «Es un partido importante, aunque solo es el primer tercio de LaLiga», había deslizado antes. «No hemos hecho bien los deberes y l es también por el ánimo del grupo de la gente».

Aguirre subrayaba a su vez que siente que Larin desaprovechó el pasado miércoles una oportunidad, aunque no detecta un bloqueo mental en ningún jugador concreto de la plantilla. «Cyle pone empeño, pero siento que no ha encontrado esa comodidad que le gustaría», desvelaba sobre el delantero canadiense, que podría volver al banquillo frente al Alavés.