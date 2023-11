Aguirre: «El equipo sale reforzado pese a caer derrotado»

Javier Aguirre se lamentó de la forma de acierto del equipo, que tuvo alguna ocasión para nivelar el gol de Griezmann, pero que de nuevo vio cómo la falta de acierto le privó de conseguir algo positivo. «Las áreas nos siguen condenando. Tuvimos las oportunidades de Amath, Larin y Gio, pero no entraron. El año pasado disparábamos con los ojos cerrados y entraban todas. Este año no, pero hay que seguir trabajando», explicó tras el encuentro el técnico mexicano. La calidad suele ser un factor determinante en muchos encuentros y en esta ocasión no fue una excepción. «Ellos tienen grandes jugadores y en su casa son muy fuertes. Mueven muy bien sus piezas y son un equipo muy difícil de ganar».

A pesar de la derrota, Aguirre se mostró satisfecho con el rendimiento. «El equipo sale reforzado pese a caer derrotado hoy (por ayer), pero demostramos que somos competitivos y hemos competido». El míster centroamericano reconoció que el bagaje de una victoria en 13 partidos «es muy pobre y la responsabilidad es mía. También es cierto que nos están condenando mucho los errores individuales cuando el año pasado esos fallos no se notaban tanto y no nos penalizaban tanto». Aguirre estaba casi seguro que su equipo iba a tener en los 90 minutos alguna ocasión de gol como así sucedió. «Con los cambios mejoramos y tuvimos los disparos de Larin y Gio y luego la ocasión de Amath, que fue la más clara. Cuando la he visto me ha extrañado que Oblak no saliera a por él y cuando ha rematado cruzado fuera he sentido que se escapaba el empate». El Mallorca tiene ahora tres partidos en Son Moix ante Cádiz, Alavés y Sevilla que se antojan claves para el futuro inmediato del equipo. «Estamos a fínales de noviembre y lo fundamental es que en mayo haya tres equipos que estén por debajo de nosotros, pero es verdad que se trata de tres partidos fundamentales para acabar la primera vuelta con los puntos que yo creo que merecemos por el trabajo que llevamos realizando a lo largo de la temporada», dijo. Respecto a su futuro si el equipo no conseguía victorias en los siguientes encuentros, Aguirre se salió por la tangente: «¿Te crees que no sé cómo funciona esto después de 500 partidos en Primera?» El preparador volvió a repetir una frase que lleva diciendo desde hace muchas jornadas. «Las áreas nos siguen condenando», a la vez que alabó la calidad de Griezmann y dijo que el Atlético estaba en el cuarteto de candidatos a optar al título de Liga. Sergi Darder, por su parte, alabó el trabajo defensivo realizado por el equipo durante buena parte del partido. «Hemos defendido muy bien y eso tiene mucho mérito ante un equipo como el Atlético, pero también es cierto que luego se hace complicado ir arriba estando atrás. De todas formas les hemos minimizado y hemos conseguido que crearan la mitad de ocasiones que suelen tener, aunque por desgracia nos vamos con una derrota». En parecidos términos se expresó Martin Valjent, quien alabó el trabajo realizado por el equipo, aunque también dijo que el equipo llegó muy poco al área contraria en la primera mitad y hasta el gol de Griezmann. «Queda seguir trabajando y no bajar los brazos».