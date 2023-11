Javier Aguirre, sobre la baja de Muriqi: «Larin es nuestro fichaje estrella y lo va a demostrar»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha analizado el regreso a la competición de su equipo, que este sábado visita el Cívitas Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid con bajas importantes, dudas y un calendario cargado de compromisos fundamentales. El mexicano admitía que el aplazamiento del encuentro contra el Cádiz «ha salido mal» por la lesión de Vedat Muriqi, pero que cuenta con dos recambios de garantías para suplir al goleador kosovar. «La temporada pasada ya dije que no hay nadie imprescindible. Tengo la fortuna de tener a un jugador por el que apostamos e invertimos dinero y de tener al mejor Abdón que he visto y que está haciendo goles. Estoy tranquilo. A Larin lo trajimos para esto. 'Eres el fichaje estrella, demuéstralo'. Y lo va a hacer», destacaba.

«Recuperamos a Antonio Sánchez, a Raíllo, a Valjent, pero no contábamos con lo de Muriqi, fue inesperado», seguía explicando el técnico mallorquinista. «En el apartado de los viajes lo de Maffeo y Larin es un contratiempo. Larin tuvo viaje extraño desde Toronto y Maffeo también, están fatigados, no sé si será buena idea que inicien porque te expones a que no estén frescos o a una lesión. Mañana (por el sábado) decidiremos», añadía Aguirre al respecto.

Aguirre también desgranaba la evolución de todo lo sucedido con Muriqi. «Fue todo consensuado», empezaba explicando. «Era un poco arriesgado que jugara los dos partidos y se planteó la posibilidad de jugar viernes. La FIFA consideró justo que pidiéramos cancelar el encuentro y en el Cádiz fueron amables y aceptaron. Al final no contemplas que se lesione. Yo he estado del lado del seleccionador y cada uno vela por sus intereses. Fue una desgracia y no hay que darle más vueltas. Salió mal, pero jugaremos la semana que viene y ya está».

Sobre la vuelta a Palma del kosovar tras caer lesionado, Javier Aguirre también arrojaba algo de luz. «Él lo pidió y el doctor consideró que estaba haciendo un buen tratamiento. Hacerlo viajar era casi peor que dejarlo ahí. Tuvimos un contacto permanente. Todo lo que podía hacer aquí lo hizo allá», aclaraba.

Aprovechando el caso particular de Muriqi, el entrenador del Mallorca valoraba la plaga de lesiones de estas semanas, coincidiendo con el parón de selecciones. «Muchas veces las lesiones son producto del estrés y Muriqi estuvo muy estresado. A Maffeo le pasó lo mismo, va todo de lo mano. El estrés es fundamental. Y los chicos están sujetos a una presión extra con las redes sociales. Están muy pendientes y les afectan. Maffeo, cuando ocurrió lo suyo, se sentó con LaLiga y se siguieron unos protocolos y él tomó su decisión. Yo claro que hablé con él, igual que hablo con mis hijos».

En cuanto a la receta para puntuar en el campo del Atlético, Aguirre lo tiene claro. «Tenemos que hacer un partido muy serio y no podemos relajarnos. El equipo ha ganado en Civitas y también aquí en Palma. El Atlético es muy mimético, tiene muchos registros. Ve como se para el rival y te cambia la formación. No vamos a regalar nada a nadie. Sacaré a los mejores, aunque es verdad que tengo algunas dudas con algunos futbolistas con tarjetas amarillas o que vienen de lesiones».