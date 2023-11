La factura del CTA a Ortiz Arias tras su error en el Betis-Mallorca

Las designaciones arbitrales para la jornada 13 no han mandado a Ortiz Arias a la nevera tras el «error manifiesto» cometido en el encuentro entre el Real Betis y el Real Mallorca en el que perjudicó a los bermellones expulsando a Omar Mascarell. El árbitro del Comité Madrileño no estará sobre el césped este fin de semana, pero sí tendrá trabajo en la sala de videoarbitraje en lo que supone una 'factura' mínima del Comité Ténico de Árbitros después del fallo que dejó en inferioridad numérica al equipo de Javier Aguirre en el Benito Villamarín.

El Comité de Disciplina retiró este miércoles la segunda cartulina amarilla a Omar Mascarell al apreciar que se produjo un «error manifiesto» de Ortiz Arias en la señalización de una acción en la que el jugador perjudicado era el que había recibido un pisotón por parte del local Marc Roca. El organismo dependiente de la RFEF dejó sin efecto la amonestación que acarreó la expulsión del centrocampista del Real Mallorca, que no dudó en sacar a relucir su descontento con un mensaje en las redes sociales. Las imágenes aportadas por el Real Mallorca propiciaron la redención de su futbolista y dejaron en evidencia el error del árbitro.

⚖️ 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦



Estos son los árbitros que dirigirán los partidos de la jornada 13 en Primera División masculina.



🔗 https://t.co/chfevLpRBt pic.twitter.com/JPCswzewa7 — RFEF (@rfef) November 9, 2023

El error de Ortiz Arias no ha tenido consecuencias, ya que este fin de semana regresa a la competición aunque sea desde la sala de videoarbitraje, algo que no hubiera sucedido con Omar Mascarell si el recurso del Real Mallorca no hubiera prosperado. El Comité de Disciplina ha minimizado los daños para el conjunto bermellón, que volverá a contar con su futbolista aunque ya no haya marcha atrás para la segunda parte en el Benito Villamarín en la que tuvo que jugar en inferioridad numérica.